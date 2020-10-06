Bağışıklığı güçlendirmek için bunlara dikkat! İşte 4 temel yol

Havaların giderek soğumaya başladığı bugünlerde, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar artarken pandemi sürecinin de devam ediyor olması hepimizi endişelendiriyor. Bu hastalıkların bazı semptomlarının benzer olması ve bulaşıcılıkları da ayrı bir stres kaynağı. Kış mevsimine girerken yapabileceğimiz en önemli şey bağışıklık sistemimizi mümkün olduğunca güçlendirmek. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bağışıklık sistemini güçlendirmenin 4 yolu; sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi hakkında bilgi verdi.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci maalesef hala devam ediyor. Bunun yanında yazın bittiği ve yavaş yavaş havaların soğumaya başladığı bugünlerde gribal hastalıklar artmaya başlayacak. “Bu süreçte sağlıklı olmak ve kendimizi iyi hissetmek oldukça önemli. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendirmeli ve optimum sağlığa ulaşmalıyız.” diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, “Bağışıklık sistemini diri tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor ancak bunun haricinde diğer 3 temel noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar; egzersiz, uyku ve stres yönetimi.” şeklinde konuştu.