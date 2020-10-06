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Bağışıklığı güçlendirmek için bunlara dikkat! İşte 4 temel yol

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin bugünlerde büyük önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bunun sağlıklı beslenme, uyku, egzersiz ve stres yönetimiyle mümkün olduğunu anlattı. İşte pandemi nedeniyle havaların soğumasıyla birlikte artan tedirginliği geride bırakmanızı sağlayacak öneriler...

Bağışıklığı güçlendirmek için bunlara dikkat! İşte 4 temel yol

Havaların giderek soğumaya başladığı bugünlerde, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar artarken pandemi sürecinin de devam ediyor olması hepimizi endişelendiriyor. Bu hastalıkların bazı semptomlarının benzer olması ve bulaşıcılıkları da ayrı bir stres kaynağı. Kış mevsimine girerken yapabileceğimiz en önemli şey bağışıklık sistemimizi mümkün olduğunca güçlendirmek. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, bağışıklık sistemini güçlendirmenin 4 yolu; sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi hakkında bilgi verdi.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci maalesef hala devam ediyor. Bunun yanında yazın bittiği ve yavaş yavaş havaların soğumaya başladığı bugünlerde gribal hastalıklar artmaya başlayacak. “Bu süreçte sağlıklı olmak ve kendimizi iyi hissetmek oldukça önemli. Bu yüzden bağışıklığımızı güçlendirmeli ve optimum sağlığa ulaşmalıyız.” diyen Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, “Bağışıklık sistemini diri tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor ancak bunun haricinde diğer 3 temel noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar; egzersiz, uyku ve stres yönetimi.” şeklinde konuştu.

ÖNCELİKLE SAĞLIKLI BESLENİN

Arslan; “Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli gerekliliklerinden biri kuşkusuz sağlıklı beslenme. Ancak birbirinden farklı moda "diyetler" ile ilgili kafa karıştırıcı pek çok bilgi var, bu nedenle vücudunuzu en iyi hissettiren şeylere bağlı kalmak ideal. Sağlıklı bir diyetin neye benzediğini söylemek gerekirse; “Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, fasulye, baklagiller, balık, derisiz kümes hayvanları, kuruyemişler ve yağsız/az yağlı süt ürünlerinden zengin; şekerli içecekler, tatlılar, yağlı veya işlenmiş etler, katı yağlar ve tuzlu veya yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerden fakir bir diyet.” diyor.

Bağışıklığımızı güçlendirmek için beslenmemizde neler yapabiliriz?

•Yeterli ve dengeli beslenin

•Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Mevsiminde olmasına özen gösterin

•Haftada en az 2 kez balık tüketin

•Beslenmenize mutlaka kuru baklagil ekleyin

•Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırın

•Beyaz un ve rafine şeker alımını azaltın

•Sağlıklı yağlar tercih edin

•Bol su için

EGZERSİZİ HAYATINIZA DAHİL EDİN

Egzersiz, yoğun iş hayatınızda ertelenmesi en kolay aktivitelerden biridir. Ancak uzmanlar, egzersizin tıpkı dişlerinizi fırçalamak gibi vücudunuzun günlük olarak yapması gereken bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Egzersiz yapmadığınızda; kötü uyku, efor/yağ yakımı sırasında nefes darlığı, kas kütlesinin kaybı ve yağ kazanımı, kötü ruh hali, daha kolay stresli hal alma, obezite, hareketlilik/hareket kabiliyeti kaybı, yorgunluk veya enerji eksikliği, kötü duruş/postür, osteoporoz, eklemlerde sertlik, şeker hastalığı gibi birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle egzersizi mutlaka hayatınıza dahil etmelisiniz. Ne kadar egzersiz yapmalıyım sorusunun cevabı ise genel olarak, günde 30 dakika orta derecede fiziksel aktivitedir. Ve sağlık otoriteleri şunları önermektedir:

•150 dakika orta derecede aerobik aktivite

•Veya haftada 75 dakikalık yoğun aerobik aktivite

•Ya da ikisinin bir kombinasyonu

•Haftada 2 kez kuvvet antrenmanı egzersizleri (tüm ana kas grupları)

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN

Optimum sağlık söz konusu olduğunda kaliteli uyku şart. Yeterli uyku olmadığında kısa vadede yorgunluk, huysuzluk, konsantre olamama ve odaklanamama gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun vadede ise kalp sorunları, şeker hastalığı, obezite, depresyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin.

STRESİNİ YÖNETMEK İÇİN ÇABALAYIN

Herkesin stresi ve değişen seviyelerde stres toleransı vardır ve yönetilemez hale geldiğinde ya da kronikleştiğinde sağlığımızı olumsuz etkiler. Stres iyi yönetilemediğinde karşımıza çıkan ilk şey de bastırılmış bir bağışıklık sistemidir. Düzenli egzersiz, meditasyon, günlük tutma, zaman yönetimi, sağlıklı beslenme gibi olumlu alışkanlıkları hayatınıza katarsanız stres yönetimi konusunda da başarılı olursunuz.


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