Bağışıklığı güçlendirmek için c vitamini

Fonksiyonel Tıp ve Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Nur Topçu, koronavirüs pandemisi nedeniyle değerini katlayan C vitamininin bağışıktaki rolü ve diğer merak edilenleri hakkında bilgiler verdi. C VİTAMİNİ VE GÖREVLERİ Çevresel toksinler, hastalıklar sırasında oluşan oksidatif stres, fizik aktivitenin artması, psikolojik dalgalanmalar C vitamini ihtiyacını arttırır. İnsanlar C vitamini sentezleyemeyen nadir canlılardandır. Bu nedenle C vitaminini besinlerden ya da desteklerden karşılanır. İnsanda vitamin ağız, mide, ince bağırsaktan emilir. Diyetle alınan vitaminin %70 i emilir. Emilimde sonra kanla taşınır. Depolanamaz ama en çok hipofizde (beyinde hormon salgılayan bez), böbrek üstü bezinde, göz merceklerinde, beyaz kan hücreleri yani lökositlerde bulunur. Şiddetli eksikliği (Skorbüt hastalığı) nadir olsa da endüstrileşmiş ülkelerde şaşırtıcı olarak yeterli düzeyde değildir. Bu göreceli olarak depolanmasının düşük olmasına karşın ihtiyacın fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Peki, C vitamininin görevleri elerdir?

1. Çok güçlü bir antioksidan olan C vitamini atık olarak oluşan serbest oksijen radikallerini temizler. 2. Demir ve bakır metabolizmasında rol oynar 3. Kollajen sentezi için gereklidir. 4. Karaciğerde çevresel toksinlerin detosifikayonunda rol oynar. Birçok çevresel toksine karşı verilen cevabı etkiler. 5. Serotonin (mutluluk hormonu) salgılanması için gereklidir 6. Adrenalin sentezi için gereklidir 7. Allerjik reaksiyonu baskılayarak astımın azalmasını sağlar 8. Folik asidin aktivasyonu için gereklidir. 9. Yiyeceklerle alınan zararlı nitritleri detoksifiye eder. 10. Bağışıklık sisteminde rol oynar. KORONAVİRÜS İLE BERABER DEĞERİ DAHA DA ARTTI Bağışıklığı güçlendirme etkisi birçok fonksiyonda anahtar rol oynamasında kaynaklanır. Şimdiye kadar pek değeri anlaşılamamıştır ancak COVİD 19 pandemisi sırasında çabuk elde edilebilirliği, güvenli ve etkili olması nedeniyle aranır olmuştur. Çok yerde işe yaraması nedeniyle bağışıklık sisteminde önemli bir rolü vardır. C vitamininin görevi bizi ve hücrelerimizi dış etkilerden koruyan ve bir bariyer görevi gören epitel tabakasını oluşturmasıyla başlar. Bu yapının devamı için gereklidir. COVİD 19 gibi bazı enfeksiyon ajanları epitel hücrelerine girerler. Bazıları ise bu bariyerin zayıf noktalarından girerek diğer dokulara saldırır.

Virüs gibi bir ajan vücuda girince hemen algılanır ve bağışıklık sistemi ilk yanıtı verir. C vitamini önemli molekülleri (lipid protein nükleik asit) korurken bir yandan da oksidasyonu tetikleyerek (pro oksidan etki) virüsün bağışıklık sisteminin öncü gücü (nötrofil) tarafından parçalanmasını sağlar. Kalan enkazı ise ikinci öncü (makrofaj) temizler. Her iki işlem için C vitamini gereklidir. Enkaz temizlemedeki yetersizlik ve fonksiyon kaybı enflamasyon cevabını başlatarak çevre dokulara zarar verir. Yani temizlenmeyen kalıntıları yok etmek için bir seri reaksiyon başlar Buna enflamasyon cevabı denir. İşlem uzadıkça hasar artar. Hücre içinde virüs enfeksiyonu gibi tehlikeyi algılayan sensor proteinler vardır. Bunların yaydığı sinyallerle bağışıklık sistemini uyaran sitokinler salgılanır. Ne kadar çok uyarı o kadar çok sitokin salınımına ve dolaysıyla bağışıklık sistemini aşırı uyarımına neden olur. COVİD 19 diğer SARS virüslerinden farkı buradadır. Hücre içine giren virüs orada proteini uyaran bir sisteme bağlanır ve bağışıklığın aşırı uyarılmasına neden olur. Virüs ortadan kaldırılmasına rağmen oluşan aşırı uyarım solunum yetmezliğini derinleştirir. C vitamini burada devreye girerek bağışıklık sisteminin aşırı uyarımını baskılar ve solunum yetmezliğinin ilerlemesini engeller.