HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bağışıklığı güçlendirmek koronavirüsten koruyor! 5 maddeyle bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Bağışıklığı güçlendirmek koronavirüsten koruyor! 5 maddeyle bağışıklık sisteminizi güçlendirin

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Covid-19 yani koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüsten korunma noktasında en büyük rolü bağışıklık sistemi oynuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin koronavirüsten korunma noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yapılanları anlattı.

Bağışıklığı güçlendirmek koronavirüsten koruyor! 5 maddeyle bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (COVID-19) korunmak için hijyene önem vermek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Hijyen için elleri sık sık sabunla yıkamak (en az 20-30 saniye), el sıkışmamak, ellerimizle yüze ve göze dokunmamak şart. Peki bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapmalı, ne yemeli, ne içmeliyiz? Sabri Ülker Vakfı, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin ışığında bağışıklığı güçlendirmek için şu hayati tavsiyelerde bulunuyor:

1- YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme temeldir. Yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklığınızı güçlendirecek vitamin ve mineralleri sağlayacağından hastalıklara karşı korunmada etkili olacaktır. Hiçbir besin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli değişik türdeki besin ögelerinin hepsini içermez. Her gıda farklı besin ögesi yönünden zengindir. Bu nedenle 5 temel besin grubunda yer alan besinlerin yeterli düzeyde alımına özen gösterilmeli. Beslenmede çeşitlilik sebze, meyve, ekmek ve diğer tahıllar, et, süt, yoğurt, yumurta, kuru baklagiller gibi besinlerden belirli miktarlarda ve belirli sıklıkta tüketmekle gerçekleşir. Günlük su/sıvı tüketiminin yeterli olması da çok önemlidir.

2- TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Taze meyve ve sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklediği, böylelikle hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden çocukları taze meyve ve sebze yemeye teşvik etmek önem taşıyor. Yetişkinler de gün içinde ara öğünlerde taze sebze ve meyveleri tüketerek günlük beslenmede vitamin içeriğini artırılabilir. C vitamininden zengin beslenme boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi bazı belirtileri azaltmakta destek olabilir. Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller yanında; ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerle lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinlerde hem C vitamini hem de diğer önemli olabilecek vitamin ve diğer ögeler vardır.

3- ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

Hastalıklardan korunma yollarının başında bireysel hijyen geliyor. Gün içinde insanlarla çok fazla temas etmek, toza ve kire maruz kalmak enfeksiyon riskini artıyor. Bunun önüne geçmek için öncelikle hijyen kurallarını doğru uygulamak gerekiyor. Elleri gün içinde sık sık en az 20 saniye boyunca terchinen sabunla, tercihen el dayanır sıcaklıktaki su altında yıkamak, tokalaşmadan olabildiğince kaçınmak en etkin korunma yolları arasında yer alıyor. Ayrıca hapşıran-tıksıran bireyler varsa bunların mutlaka maske kullanması ve hatta mümkünse bu kişilerin evlerinde dinlenmelerinin sağlanması gerekiyor.

4- YETERLİ UYKU DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyerek virüslerden korunmada ve hastalık varsa iyileşme aşamasında etkili olabiliyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku bağışıklık sistemini zayıf düşürüp, vücudu hastalıklara karşı daha dayanıksız hale getirebiliyor.

5- MİNERALLER, VİTAMİNLER VE YAĞLAR

Özellikle çinko, magnezyum ve selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. Kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et, tam tahıllı ekmekler veya sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengindir. Selenyum ise ay çekirdeği, pekmez, balıklar, tavuk, hindi, yumurta, süt ve ürünleri gibi besinlerde bulunur.

Ceviz, balık, avokado, fındık, badem gibi besinlerin içinde bulunan Omega-3 ve benzeri yağların vücut direncini artırdığı ve bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Ana öğünlerinizde balık ve aralarda da yeterli miktarda fındık, antep fıstığı, badem, ceviz gibi besinleri tüketerek veya salatalarınıza ekleyerek yeterli yağ alımı sağlayabilirsiniz.

Yapılan çalışmalar yeterince güneş ışınlarından yararlanmış kişilerin, grip/nezle gibi enfeksiyonlara yakalanma oranının daha düşük olduğunu gösteriyor. Güneş ışınından yeterli yararlanmayan, vücutlarında D vitamini düzeyleri düşük olanların solunum yolları enfeksiyonlarına da yakalanma risklerinin olabileceği öngörülüyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olmasının yanında hamsi, istavrit, somon ve ton balığı da D vitamini içeren önemli besin kaynaklarıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Türk bilim insanı açıkladı! Aşı için anlaşma sağlandıTürk bilim insanı açıkladı! Aşı için anlaşma sağlandı
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bağışıklık sistemi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte 8 yolu

İşte koronavirüsten korunmanın 8 yolu!

Koronavirüse karşı önlem alırken psikolojinizi de unutmayın!

Koronavirüse karşı önlem alırken psikolojinizi de unutmayın!

Türk bilim insanı açıkladı! Koronavirüs için aşıda anlaşma sağlandı

Türk bilim insanı açıkladı! Aşı için anlaşma sağlandı

Hamileler koronavirüsünden nasıl korunmalı? İşte 5 önlem

Hamilelere özel 5 korona önlemi!

Coronavirüs belirtileri nasıl fark edilir? Covid-19'a karşı nasıl önlem alınır?

Covid-19'a karşı nasıl önlem alınır?

Trump'tan korkutan açıklama: Salgın tüm yaz sürebilir

Trump'tan korkutan açıklama: Salgın tüm yaz sürebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.