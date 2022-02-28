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Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu yiyecekler çok önemli...

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ve soğuk havalar nedeniyle bağışıklığımız gücünü kaybedebiliyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmek adına daha sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle yemeklerde, salatalarda sıklıkla kullanılan soğan ve sarımsak bağışıklığınızı güçlendirip korumada oldukça önemli rol oynuyor.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu yiyecekler çok önemli...

Bağışıklık zaman zaman düşebiliyor bu da vücudu hastalıklara karşı daha açık hale getiriyor. Hastalıklardan korunmak ve vücut direncini kazanmak adına doğru beslenmek oldukça önemli. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan soğan ve sarımsağın içerisindeki C vitamini ve besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini daha güçlü hale getiriyor, hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini korumak ve hastalıklardan korunmak için soğan ve sarımsağın düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

SOĞANIN FAYDALARI

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Kemikleri güçlendirir
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kan şekerini kontrol edebilir
Sindirim sistemini destekler
Kansere karşı koruyucudur
Sinir sitemini güçlendirir
Metabolizmayı hızlandırır
E. coli ve S. aureus gibi zararlı bakterilerin gelişimini engeller
Cilt-saç sağlığını korur
Vücuttaki yağları yakarak obezite riskini ortadan kaldırır
Kırmızı kan hücresi miktarını arttırtarak kansızlığı önler
Güçlü bir idrar söktürücüdür
Polikistik Over Sendromu tedavisinde yardımcı olabilir
Enfeksiyonlarla savaşabilir
Atardamarların sertleşmesini engelleyerek elastik kalmalarına yardımcı olabilir
Eklem ağrılarını dindirebilir
Alerji tedavisinde etkili olabilir
Uykusuzluğa iyi gelebilir
İştah açabilir
Diş çürümesine ve diş eti sorunlarına yol açabilecek bakterilerin yok eder

SARIMSAĞIN FAYDALARI

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Kanser riskini azaltır
Mesane enfeksiyonlarında etkilidir
Tansiyonu düşürür
Cinsel sağlığı korur
Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur
Kilo vermeye yardımcı olur

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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