Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu yiyecekler çok önemli...

Bağışıklık zaman zaman düşebiliyor bu da vücudu hastalıklara karşı daha açık hale getiriyor. Hastalıklardan korunmak ve vücut direncini kazanmak adına doğru beslenmek oldukça önemli. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan soğan ve sarımsağın içerisindeki C vitamini ve besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini daha güçlü hale getiriyor, hastalıklardan koruyor. Bağışıklık sistemini korumak ve hastalıklardan korunmak için soğan ve sarımsağın düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

SOĞANIN FAYDALARI

Kemikleri güçlendirir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kan şekerini kontrol edebilir

Sindirim sistemini destekler

Kansere karşı koruyucudur

Sinir sitemini güçlendirir

Metabolizmayı hızlandırır

E. coli ve S. aureus gibi zararlı bakterilerin gelişimini engeller

Cilt-saç sağlığını korur

Vücuttaki yağları yakarak obezite riskini ortadan kaldırır

Kırmızı kan hücresi miktarını arttırtarak kansızlığı önler

Güçlü bir idrar söktürücüdür

Polikistik Over Sendromu tedavisinde yardımcı olabilir

Enfeksiyonlarla savaşabilir

Atardamarların sertleşmesini engelleyerek elastik kalmalarına yardımcı olabilir

Eklem ağrılarını dindirebilir

Alerji tedavisinde etkili olabilir

Uykusuzluğa iyi gelebilir

İştah açabilir

Diş çürümesine ve diş eti sorunlarına yol açabilecek bakterilerin yok eder

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Kanser riskini azaltır

Mesane enfeksiyonlarında etkilidir

Tansiyonu düşürür

Cinsel sağlığı korur

Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur

Kilo vermeye yardımcı olur

