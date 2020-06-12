Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun

orona virüs salgınıyla mücadele güçlü bağışıklık sisteminin ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan da iyi bir bağışıklık için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla Korona virüs gibi salgınlardan korunmanın mümkün olabileceğini belirten Dr. Doğan, "Bağışıklığa iyi gelen besinler, keten tohumu içerdiği Omega-3 sebebiyle antioksidan etkiye sahiptir. Çörek otu da antiviral ve antibakteriyeldir. Hindistan cevizi metabolizmayı canlandırır ve kilo verdirici özellik taşır. Alerjisi olanların dikkat etmesi gereken propolis ise antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiflamatuar etkiye sahiptir” dedi.

Sağlık için faydalı besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Hakkı Doğan, bağışıklık açısından diğer faydalı besinleri şöyle anlattı: