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Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Salgın döneminde normal bir bağışıklık sistemine ihtiyacımız olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, bağışıklık desteği için en güçlü mikrobesinlerin C,D vitaminleri ve çinko olduğunu söyledi.

Bağışıklık desteği için C, D vitamini ve çinkoya dikkat

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, korona virüsü salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler için önerilerde bulundu.

Henüz salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek bir takviye gösterilmediğini söyleyen Feyzi Gökosmanoğlu, “Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir. Güçlü bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler şu ana kadar gösterilememiştir. Yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikro besinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler C, D vitaminleri ve çinkodur(Zn)” diye konuştu.

C, D vitaminlerinin kullanımına değinen Dr. Gökosmanoğlu, “Yeterli kanıt olmasa da, eğer alınacaksa, kış aylarında zaten D vitamini yetmezliği olduğu için kış aylarında bin 200 IU/gün ya da 10 bin IU/hafta birkaç hafta alınabilir. Devamında 5 bin IU/hafta olarak devam edilebilir. Vitamin C, Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanıldı, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil. Bu nedenle C vitamini doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır” şeklinde konuştu.

Fazla kullanım hakkında da uyaran Gökosmanoğlu, “Toplumda sürekli ilaç, herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi suplementler kullanımı çok fazla. Bunların ise şu ana kadar etkili olduğunu gösteren bilgi, veri yok. Bu nedenle tüketilmesi daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Çünkü ölümler bağışıklık sisteminin diğer organlara çökmesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

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