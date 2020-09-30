Bağışıklık güçlendirmek için yapıyoruz ama... Kontrolsüz tüketiyorsanız dikkat!

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Dengeli, yeterli ve mevsiminde beslenmek sağlıklı yaşam için olmazsa olmazımız lakin toplum olarak eğilimlerimiz kimi zaman kontrolsüz olabiliyor. Bunun beslenmeye yansıması kısa vadede fayda bekleyenlere, uzun vadede zarar verebilir. Özellikle hazır ambalajlı yiyecek ve içeceklerde miktar/porsiyon kontrolü çok önemlidir. Bir adet tüketildiğinde masum olan değerler, üst üste birden fazla tüketildiğinde ve bu tüketim alışkanlık haline getirildiğinde sağlığımız için zararlı hale dönüşebilir. Aynı durum sağlıklı olarak bildiğimiz doğal gıdalar içinde geçerlidir. Porsiyon kontrolü yapılmadığı sürece, kilo alımı ve buna bağlı olarak obezitenin gelişmesi, bağlantılı olarak yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarının ortaya çıkması, devam eden süreçte ise organlarda yaşanacak hasarlarla birlikte böbrek, kalp, damar ve sindirim sistemi hastalıkları ile karşı karşıya kalınacaktır” dedi.

Sağlıklı beslenmede dahi porsiyon kontrolünün şart olduğunun altını çizen Erk; “Önümüzde hastalıklarla ilgili hem mevsimsel anlamda hem de pandemiden dolayı zorlu bir süreç var. Birçok kişi özellikle sebze, meyve ve bitkiler anlamında doğal yollara başvuracak fakat bu süreçte unutulmamalı ki kişinin hangi besinden kaç porsiyon yiyeceği; boyu, kilosu, cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yer ve fiziksel aktivitelerine göre farklılık gösterir. Bir diğer ifadeyle, ihtiyaç duyulan enerji miktarı arttıkça porsiyon miktarı da artacaktır” dedi.