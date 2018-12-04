Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler hangileri?

Kışın vazgeçilmez ikilisi soğuk algınlığı ve grip pek çok kişiyi etkisine almış durumda. Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon hastalıklarının yaşandığı bu dönemde vücut direnci azalıyor, bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte bu nedenle sağlıklı ve bilinçli beslenme çok önem taşıyor. “Grip insanda iştah mı bırakıyor” deseniz de, uzmanların hem gribe karşı kurtarıcı hem de grip olmuşlara çok önemli, bir o kadar da uygulanması çok basit önerileri var; dengeli ve rengarenk beslenme! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin, yeterli ve dengeli beslenmenin, gün içerisinde her besin grubunun yeterli miktarda alınmasıyla sağlanacağını belirterek “Böylece ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluruz. A ve C vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Antioksidanlar sayesinde vücut direnci artmakta, böylelikle enfeksiyonlara yakalanma riski azalmakta, eğer hastalık oluşmuşsa daha kısa sürede atlatılması sağlanmaktadır” diyor.

NARDAN KARNABAHARA



Turunçgillerden elma-nar ve kivi’ye, brokoliden havuç-lahana ve kerevize, kabaktan pırasa-yeşil ve kırmızı bibere, turptan roka-marul-maydanoz-tere gibi yeşilliklere rengarenk beslenmek gerekiyor. Ancak salata ve taze sıkılmış meyve sularını C vitamini kaybını önlemek için hazırladıktan kısa bir süre sonra tüketmek gerekiyor. Meyveleri posası ile tüketmek ise en doğru olanı. BALIĞI FIRINDA YA DA BUĞLAMA YAPIN

Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin kış aylarında bol bol balık tüketilmesinin de çok önemli olduğunu belirtirken, balığın kızartma değil fırında ya da buğulama olarak tercih edilmesinin sağlıklı olacağını vurguluyor. Her sabah bir yumurta, kırmızı üzüm çekirdeği, haftada iki gün 2-3 köfte büyüklüğünde kırmızı et, kuru baklagiller, evde mayalanmış yoğurt ya da kefir ile soğan ve sarımsak da çok önemli. Doğal birer antibiyotik olan soğan ve sarımsağı pişirmek yerine çiğ tüketmek gerekiyor. Siz siz olun gün içerisinde birer avuç fındık, badem, ceviz tüketmeyi ihmal etmeyin.