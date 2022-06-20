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Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

20.06.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metabolizmanın hızlı ve yavaş çalışmasının insan vücuduna önemi büyüktür. Hızlı bir metabolizma yağ yakımını da beraberinde getirir. Metabolizmanın çalışması da bağırsakların çalışması demektir. Bağırsakları çalıştıracak doğal gıdaları haberimizde derledik.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

Bağırsakları ve onunla birlikte metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırmak için tüketilen gıdalar oldukça önemlidir. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırırken bazıları da yavaşlatır. İşte bağırsakları hızlı çalıştıracak besinler...

KEFİR

Kefir; içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Süt ürünlerine karşı hassasiyetiniz yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) kefir tüketmeniz tavsiye ediliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

YOĞURT

Yoğurdun içerisindeki canlı mikroorganizmalar (probiyotikler) sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa engel oluyor. Yoğurdu günde 2 kase olarak tüketmeniz öneriliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

HİNDİSTAN CEVİZİ

Yapılan çalışmalar sonucunda hindistan cevizinin zararlı organizmaların yok olmasını sağladığı ve inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı koruduğu sonucuna varıldı.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

ELMA

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde önemli rolü bulunan elma besleyici özelliği, içerdiği çözünür lifler ile de ön plana çıkıyor. Bir elma, yaklaşık yüzde 20 posa barındırıyor. Öte yandan elma suyunun da bağırsakları çalıştırdığı biliniyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

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