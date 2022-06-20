Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor! Günde iki kase öneriliyor...

Bağırsakları ve onunla birlikte metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırmak için tüketilen gıdalar oldukça önemlidir. Bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırırken bazıları da yavaşlatır. İşte bağırsakları hızlı çalıştıracak besinler...

KEFİR

Kefir; içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Süt ürünlerine karşı hassasiyetiniz yoksa her gün 200 ml (1 su bardağı) kefir tüketmeniz tavsiye ediliyor.

YOĞURT

Yoğurdun içerisindeki canlı mikroorganizmalar (probiyotikler) sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa engel oluyor. Yoğurdu günde 2 kase olarak tüketmeniz öneriliyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Yapılan çalışmalar sonucunda hindistan cevizinin zararlı organizmaların yok olmasını sağladığı ve inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı koruduğu sonucuna varıldı.

ELMA

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde önemli rolü bulunan elma besleyici özelliği, içerdiği çözünür lifler ile de ön plana çıkıyor. Bir elma, yaklaşık yüzde 20 posa barındırıyor. Öte yandan elma suyunun da bağırsakları çalıştırdığı biliniyor.





