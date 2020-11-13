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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenilmeli?

13.11.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi ile birlikte önem kazanan bağışıklık sistemi güçlendirmenin en doğal yolu alınan besinlerle gerçekleşiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Dyt. Gülçin Işık, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için beslenme çok kritik. Özellikle karşılaşılan viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemli. Bu noktada bütüncül yaklaşımla kişinin ihtiyacına göre hareket edilmelidir.

MEVSİMİ OLMAYAN MEYVE VE SEBZELER FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİYOR

Yani kronik bir rahatsızlık varsa farklı diyet içerikleri hazırlanmalıdır. Ancak genel olarak bol su tüketimi, mevsiminde meyve ve sebze tüketimi önerilmektedir. Mevsimi olmayan meyve ve sebzelerin içeriklerinde hormon olacağı için vücuda faydadan çok zarar verebilir.

SPORU İHMAL ETMEYİN

Bağışıklık sistemini güçlendirmede spor da ihmal edilmemeli ve bütüncül yaklaşım oldukça önemli.

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