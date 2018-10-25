Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı? Hangi yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir?

Bağışıklık sistemi güçlendirme konusunda pekmez, ceviz, yumurta, balık ya da üzüm sandığınızdan çok daha büyük rol üstleniyor. Günde 1 avuç yiyeceğiniz üzün ya da 2 tam ceviz sayesinde hastalıklarla savaşma konusunda hem çocuğunuzun he mde kendi bağışıklık sisteminize yardım edebilirsiniz. İşte detaylar...

1 / 7 Okullar açıldıktan sonra velilerin sık karşılaştığı durum ev ortamından uzaklaşarak farklı ortamlara giren çocukların hastalanması. Kapalı ortamda çok daha kolay bulaşan virüsler nedeniyle çocuklar daha sık hastalanır hale geliyorlar. Bu durumda yapılacak en iyi şey, onların bağışıklığını güçlendirmek. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Pakize Gizem Akgül, çocukların bağışıklığını güçlendiren süper besinleri paylaşıyor.

2 / 7 1. PEKMEZ İçerdiği doğal şeker ile çocuğunuzun tatlı ihtiyacını karşılar, günlük enerji alımına hem de içerdiği vitamin ve mineraller ile çocuğunuzun büyüme ve gelişimine katkı sağlar. Pekmezin içerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile çocuğunuzun gelişimine katkı sağlarken, kemik ve diş gelişimini destekler. Ayrıca, en iyi kan yapıcı gıdalar arasında yer almaktadır. Pekmezin kan yapıcı etkisinden daha fazla yararlanmak için C vitamini içeren gıdalar ile birlikte almanızda yarar var.

3 / 7 2. CEVİZ, BADEM, FINDIK, FISTIK Ceviz, badem, fındık, yer fıstığı gibi kavrulmamış yağlı tohumlar besin değerlerinin yüksek olmasının yanı sıra çocuğunuzun sağlığını da korumaya katkı sağlar. Yağlı tohumlar hafızayı güçlendiren, stresi azaltan ve çocuğunuzun konsantresini arttıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren B grubu vitaminlerden ve E vitamininden zengindir. Cevizin içerdiği magnezyum kan yapıcı olarak destek olurken, yer fıstığı, protein içeriği sayesinde büyüme ve gelişmeye destek olur. o nedenle çocuğunuza her gün 1 avuç kavrulmamış ceviz, badem, fındık ya da fıstık gibi kavrulmamış tohum yedirmeye çalışın.

4 / 7 3. YUMURTA Vücudun gereksinim duyduğu hemen hemen tüm besin maddelerini en uygun miktarda içeren, anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı yumurta, büyüme ve gelişme çağındaki bütün çocukların beslenmesinde yer almalı. Yumurta vücudun onarım faaliyetlerini arttırır yaralanma durumlarında çocuklarının iyileşme süreçlerini hızlandırır, okulların başlamasıyla birlikte enfeksiyonlara karşı çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirir. Yumurta akında bulunan lizozim enzimi antibiyotik etki sağlayarak mikroorganizmaları tahrip edip çocuğunuzun sağlığını korur. Yumurta sarısında doğal antioksidanlar bulunmaktadır. Her gün sofrasından eksik etmeyeceğiniz 1 yumurta çocuğunuzu güçlendirir.

5 / 7 4. BALIK, YAĞLI TOHUM YA DA YEŞİLLİK Balık, somon, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, semizotu ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan omega-3 çocukların beyin gelişimine, bilişsel performanslarının artmasına katkı sağlar. Ancak; EPA ve DHA yağ asitleri açısından en zengini balık omega-3 kaynaklarının beyin gelişimine, görme işlevine, iltihapların önlenmesine katkı sağlar.Bu nedenle haftada 2-3 kere balık ve günde 2-3 tam ceviz tüketilmesi çocuğunuzun zeka gelişimini destekler.

6 / 7 5. ÜZÜM Sonbahar aylarının enerji veren ve kan yapan meyvesi üzüm, içerdiği 20 den fazla antioksidan ve flavanoidler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Enerji verir, kan yapar, bağırsakların vücuttaki zehirleri atmasına yardımcı olur. Üzüm ve kuruyemişleri ara öğün olarak beslenme çantalarına ekleyebilirsiniz.