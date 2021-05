Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu

C Vitamini

Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Suda çözünen vitamin türleri arasında yer alan askorbik asit vücut tarafından üretilemediğinden gereksinimin tamamı besinlerden alınmalıdır. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kolajen sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Gıda kaynakları kivi, kırmızı / yeşil biber, kuşburnu, maydanoz, kuşkonmaz, turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Ancak gıdaları saklama, hazırlama ve pişirme sırasında çok hızlı kayba uğrayabilen bir vitamindir. Takviye olarak uygun dozlarda alındığında yararlılığı daha da artan C vitamininin bazı önemli faydaları şunlardır:

Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır

Kan lipidlerini dengeler:

Gut ataklarını önler:

Demir emilimini arttırır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pişirme sırasında çok hızlı kayba uğrayabilen bir vitamindir. Takviye olarak uygun dozlarda alındığında yararlılığı daha da artan C vitamininin bazı önemli faydaları şunlardır: