Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

Nar, üzüm, ahududu, yaban mersini gibi kırmızı meyveler de çok iyi antioksidan kaynaklarıdır. Bu meyvelerde C vitamini kaynaklı meyveler gibi vücut direncini sağlayarak hastalıklara karşı korumada oldukça etkilidir.

GÜNDE 2 PORSİYON MEYVE YETER



Meyve tüketirken miktara dikkat edilmesi gerektiğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Çağlar, özellikle C vitamini kaynaklı besinlerin fazla tüketiminin vücut için yarardan çok zarara neden olabileceğini hatırlatıyor. C vitamininin vücutta depolanmayan bir vitamin olduğunun altını çizen Çağlar, “Günlük alınması gereken C vitamini miktarı yetişkin bir bireyde ortalama 75 mg’dır. Hamile, gebe ve sigara kullanan bireylerde bu miktar biraz daha artmaktadır. Bunu da 100 gram bir kivi yiyerek bile sağlayabilmekteyiz. (100 gr kivi 90 mg C vitamini içerir) Bu yüzden gün içerisinde tüketeceğiniz 2-3 porsiyon meyve bağışıklığınızı güçlü tutmak için yeterli olacaktır” diyor.