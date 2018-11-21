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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyve tüketiminin önemine dikkat çeken diyetisyen Tuğçe Çağlar, meyvelerin zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olduğunu hatırlattı. Günde 2-3 porsiyon meyve tüketimi ile bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolunun açılacağını söyleyen Çağlar, özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

Diyetisyen Tuğçe Çağlar, özellikle kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyve tüketiminin önemine dikkat çekiyor. Meyvelerin zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olduğunu hatırlatan Çağlar, günde 2-3 porsiyon meyve tüketiminin bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeterli olduğunun altını çiziyor.

Havaların soğumasıyla birlikte çoğu kişinin bağışıklık sistemi de iyiden iyiye zayıflıyor. Vitamin ve minerallerin yetersiz alımıyla vücut direnci de azalıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Çağlar, “Bu dönemlerde beslenmemize ekleyeceğimiz taze meyveler bizi hastalıklardan korumak için çok iyi bir tercih olacaktır” diyor. Meyvelerin vücudumuzda birçok önemli görevi üstlenen vitamin ve mineraller açısından zenginliğine dikkat çeken Çağlar, şunları söylüyor: “Meyveler içerdikleri A, C, E vitaminleri folik asit, potasyum, selenyum, mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardır. Ayrıca kalp ve bağırsak sağlığının korunması, cildin yenilenmesi ve güzelleşmesi, karaciğer, böbrek gibi temizlenmesi, kolesterol ve tansiyon hastalıklarının düzenlenmesi gibi birçok faydası da bulunuyor. Meyvelerin en önemli görevlerinden birisi de bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak vücut direncini sağlamasıdır.”

TURUNCU MEYVELER C VİTAMİNİ, KIRMIZI MEYVELER ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Özellikle turuncu, sarı, yeşil meyvelerin bağışıklık sistemimizde önemli görevler üstlendiğini söyleyen Çağlar, bu görevleri şöyle anlatıyor:

Gripten koruyucu portakal mandalina greyfurt gibi turuncu meyveler çok iyi C vitamini kaynaklarıdır. Aynı zamanda iyi bir beta karoten kaynağı olan bu meyveleri tüketmeniz bağışıklık sisteminizin güçlenmesinde oldukça etkili olacaktır. Bir diğer özelikleri de vücudun toksin atmasını sağlamalarıdır. Bu da vücudun direncini artırır.

Sarı meyvelerden olan muz ve ayva da vücuda zindelik vererek yorgunluğu azaltır. İçeriğindeki antioksidanlarca vücut direncinin güçlenmesinde etkilidir.

Yeşil meyvelere en güzel örnek kivi olacaktır. Portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerek bu meyve vücut direncinin korunmasında oldukça etkilidir. Ayrıca diğer yeşil bir meyve olan elma kivi gibi fitokimyasallarca zengindir. Bu meyveler yüksek miktarda antioksidan içeriği sayesinde savunma sistemini güçlendirir.

Nar, üzüm, ahududu, yaban mersini gibi kırmızı meyveler de çok iyi antioksidan kaynaklarıdır. Bu meyvelerde C vitamini kaynaklı meyveler gibi vücut direncini sağlayarak hastalıklara karşı korumada oldukça etkilidir.

GÜNDE 2 PORSİYON MEYVE YETER

Meyve tüketirken miktara dikkat edilmesi gerektiğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Çağlar, özellikle C vitamini kaynaklı besinlerin fazla tüketiminin vücut için yarardan çok zarara neden olabileceğini hatırlatıyor. C vitamininin vücutta depolanmayan bir vitamin olduğunun altını çizen Çağlar, “Günlük alınması gereken C vitamini miktarı yetişkin bir bireyde ortalama 75 mg’dır. Hamile, gebe ve sigara kullanan bireylerde bu miktar biraz daha artmaktadır. Bunu da 100 gram bir kivi yiyerek bile sağlayabilmekteyiz. (100 gr kivi 90 mg C vitamini içerir) Bu yüzden gün içerisinde tüketeceğiniz 2-3 porsiyon meyve bağışıklığınızı güçlü tutmak için yeterli olacaktır” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi vitamin Meyve

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