Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

Kış aylarının gelmesi ile birlikte sık yaşanılan hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Diyetisyen Gültaç Dayı, “Yeterli ve dengeli beslenme ayrıca C vitamininin öneminden bahsetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı kış aylarının gelmesi ile birlikte sık yaşanılan hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiği, güçlü bağışıklık sisteminin ise yeterli ve dengeli beslenmeden geçtiği, bağışıklık sistemini güçlü kılan en önemli vitaminin ise C vitamini olduğunu belirtti.

Yeterli ve dengeli beslenme bağışıklık sistemimizi koruyor

Bağışıklık sisteminin vücudumuzda enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri, parazit ve mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistem olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, salgınlara karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için birincil kuralın yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirtti. Yeterli ve dengeli beslenmeden kastedilenin kişinin besin öğelerinin hepsinden yeterince ve dengeli bir şekilde alabilmesi durumu olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, bunun yanı sıra yeterli posa, vitamin ve mineral alabilmek için sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.