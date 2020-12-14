Bağışıklık sisteminizi zeytin yaprağı ile güçlendirin

Maske, mesafe, hijyen gibi kuralların dışında koronavirüsten korunmanın en önemli maddelerinden biri de güçlü bağışıklık sistemi. Koronavirüsle mücadelede zeytin yaprağının doğal antibiyotik olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Önemli olan bağışıklık yıkılmadan alınan önlemlerdir. Zeytin yaprağının en önemli özelliklerinden bir tanesi direkt bağışıklığı güçlendirmesi, güçlü bir antioksidan olması, antiviral ve anti bakteriyel özellik taşımasıdır. ‘Bir çay hazırlayalım, içelim ve tedavi olalım’ yaklaşımından uzak durmak gerekir. Koronavirüsü tedavi eder anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA VE TEDAVİLERE DESTEK OLUYOR”

Prof. Dr. Özyaral, zeytin yaprağı çayı yapılışının püf noktalarını paylaştı. Zeytin yaprağının ve elde edilen çayın yararları hakkında konuşan Prof. Dr. Özyaral, “Ağız boğaz florasında gelişmek üzere hareket eden patojen mikroorganizmaları durdurma özelliği var. Dolayısıyla güçlü bir doğal antibiyotik gibi düşünülebilir. Hücreleri yeniliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, beyin fonksiyonlarını parlatıyor, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların da gelişmesini durduruyor. Kas stresini alır, kan akışını hızlandırır. Prostat ve karaciğer kanseri başlangıç noktalarında da tedaviyi desteklemektedir” diye konuştu.