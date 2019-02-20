HABER

Bağışladığı böbreğiyle umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Hayrettin Dinçay, organ nakli beklerken hayatını kaybeden hastanın ölümünden etkilenerek böbreğini bağışladığı engelli kadının yaşama tutunmasını sağladı - Hayrettin Dinçay: - "Hastanede bir anda koşuşturma yaşandı. Ben de merak ettim, sordum. Hasta yakını 'Hastam organ bekliyordu ama bulunamadı, hastayı kaybettik.' dedi. Buna çok üzüldüm. Eve geldiğimde çok düşündüm ve organ bağışı yapmaya karar verdim" - "Bağışladığım böbreğimle hayata tutundu. İsterim ki bütün insanlar bu şekilde hayat kurtarmak için çaba harcasın"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Hayrettin Dinçay, tanımadığı engelli bir kadına böbreğini bağışladı.

İhsaniye Merkez Mahallesi'nde yaşayan Dinçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için sık sık Ankara'ya gittiğini söyledi.

Bu süreçte Ankara'da organ bağışı bekleyen bir hastanın ölümüne şahit olduğunu aktaran Dinçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine çocuğum için Ankara'da bulunan bir hastanedeydim. Hastanede bir anda koşuşturma yaşandı. Ben de merak ettim sordum. Hasta yakını, 'Hastam organ bekliyordu ama bulunamadı, hastayı kaybettik.' dedi. Buna çok üzüldüm. Eve geldiğimde çok düşündüm ve organ bağışı yapmaya karar verdim. Kararımı eşimle paylaştım. Eşim ilk önce karşı çıktı. Durumu net bir şekilde anlattım ve eşimi razı ederek, onayını aldım. İstanbul Tuzla'daki özel hastane organ birim bölümüne giderek, organ bağışı yaptım. Böbrek bekleyen engelli bir kadına organımı vermek üzere, önce tetkikler yapıldı."

- "Böbreğimle hayatta tutundu"

Tetkiklerin ardından böbreğinin, 5 Şubat'ta kadına nakledildiğini aktaran Dinçay, "Bağışladığım böbreğimle hayata tutundu. Şu anda aldığım habere göre, sağlık durumu iyi. Telefonla her gün sağlık durumunu öğreniyorum. İşte yaşam bu. İnsan var oldukça yaşam güzel olur. İsterim ki bütün insanlar bu şekilde hayat kurtarmak için çaba harcasın. Ben ve eşim, bu davranıştan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dilek Dinçay da eşinin organ bağışı kararına, ilk duyduğunda karşı çıktığını belirtti. Daha sonra eşinin kararını saygıyla karşıladığını ve ona destek verdiğini anlatan Dinçay, "Eşimi bir saniye yalnız bırakmadım. Hep yanında oldum. Organ bağışından sonra çok anlamlı duygular yaşadım. Çünkü bir insana hayat vermiş olmanın mutluluğu bir başkadır. Yaşama dönen o güzel yürekli insanın sevinci, dünyalara değer. Allah nasip etti, eşim de bu örnek davranışı sergiledi. İnsanın hayata dönmesi kadar güzel bir şey yok." diye konuştu.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı Karadenizli'den dolapdurak buluşu! Çocuğu üşümesin diye bakın ne yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gölcük

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul'da bir binada patlama!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında yeni gelişme

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Park etmek isterken şaha kalktı!

Park etmek isterken şaha kalktı!

Palu ailesi gerçekleri iddianamede! Her satırı kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İşte 'Palu' gerçekleri! Kan dondurdu: Tuncer'in asıl amacı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.