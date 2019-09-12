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Bağışladığı organlarıyla 3 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki Şahap Arslantürk’ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.Dün beyin ölümü gerçekleşen Şahap Arslantürk’ün bağışlanan karaciğeri ve 2 böbreği, organ bekleyen 3 hastaya gönderildi.

Bağışladığı organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki Şahap Arslantürk’ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.
Dün beyin ölümü gerçekleşen Şahap Arslantürk’ün bağışlanan karaciğeri ve 2 böbreği, organ bekleyen 3 hastaya gönderildi. Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 3 yıldır yaşayan 71 yaşındaki Şahap Arslantürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde dün akşam hayata gözlerini yumdu. Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Aslantürk’ün vasiyeti sebebiyle ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sabaha karşı yapılan ameliyat sonrası Arslantürk’ten alınan karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 2 böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi’nde organ bekleyen hastalara gönderildi. Vefat eden Şahap Aslantürk’ün cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

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