Bağışlanan böbreği 500 km’yi iki saatte aşarak teslim etti

Lamborghini’nin Huracan modeli İtalyan polisi tarafından, bağışlanan bir böbreği en kısa sürede 500 km uzağa taşımak için kullanıldı. Normal şartlarda altı saati bulan yol, inanılmaz hızlara çıkabilen bu araba sayesinde yalnızca iki saat içinde tamamlandı. Aracın hızı saatte 233 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Lamborghini Huracan, polis tarafından 2017’de satın alındıktan sonra bu tür görevlerde kullanılmak üzere kişiselleştirildi. Aracın halihazırda soğutuculu gövdesi ve normalde helikopterle gerçekleştirilecek bir görevde onu ideal kılan bir defibrilatörü bulunuyor. Bu görev için neden bir helikopterin kullanılmadığı ise bilinmiyor. Polis, bu alışılmışın dışındaki böbrek nakli yöntemini mümkün kılanlara Twitter üzerinden teşekkür etti.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW