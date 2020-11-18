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  4. Bağışlanan böbreği 500 km’yi iki saatte aşarak teslim etti

Bağışlanan böbreği 500 km’yi iki saatte aşarak teslim etti

18.11.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Bağışlanan böbreği 500 km’yi iki saatte aşarak teslim etti

Yarış arabası tutkunlarının kalbini çalan Lamborghini, bu sefer bağışlanan bir böbreği 500 km uzağa, en hızlı taşımak için kullanıldı.

Lamborghini’nin Huracan modeli İtalyan polisi tarafından, bağışlanan bir böbreği en kısa sürede 500 km uzağa taşımak için kullanıldı. Normal şartlarda altı saati bulan yol, inanılmaz hızlara çıkabilen bu araba sayesinde yalnızca iki saat içinde tamamlandı. Aracın hızı saatte 233 kilometreye kadar çıkabiliyor.

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Lamborghini Huracan, polis tarafından 2017’de satın alındıktan sonra bu tür görevlerde kullanılmak üzere kişiselleştirildi. Aracın halihazırda soğutuculu gövdesi ve normalde helikopterle gerçekleştirilecek bir görevde onu ideal kılan bir defibrilatörü bulunuyor. Bu görev için neden bir helikopterin kullanılmadığı ise bilinmiyor. Polis, bu alışılmışın dışındaki böbrek nakli yöntemini mümkün kılanlara Twitter üzerinden teşekkür etti.

Yolculuk Roma’da başladı ve Padua’daki Gemelli Üniversitesi Hastanesi’nde sona erdi. Yayınlanan video ise, ortalama hız göz önüne alındığında sürücünün direksiyon başında son derece sakin bir şekilde yolculuğun sorunsuzca tamamlandığını gösterdi.

Standart uygulama olan helikopterin neden kullanılmadığı hala açıklığa kavuşmuş olmamakla birlikte, bu yöntem bağışlanan böbreği teslim etmenin benzersiz bir yolu gibi görünüyor.

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