Bağışlanan organın şehide ait olduğunu öğrenince ağladı

Suriye’de PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın’ın karaciğeri ile hayata tutunan yaşlı adamın kızı Burcu Alkan, "Babam şehit organı ile hayatta kaldığını öğrenince ağladı" dedi. Suriye’de PKK/YPG’li teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart günü düzenlenen havanlı saldırıda yaralanarak kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın’ın (23) ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye hayat vermişti. Şehidin karaciğeri ile uzun süredir karaciğer yetmezliği yaşayan ve Mart ayından bu yana da organ nakli bekleyen 60 yaşındaki şoför Necati Alkan yeniden hayata tutundu. Adana Şehir Hastanesinde karaciğer nakli yapılan Alkan’ın yarın servise alınacağı öğrenildi. Bu arada Alkan’ın eşi Perihan, kızları Burcu ile Buğra hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşıyor. Hastane önünde beklerken Buğra Alkan gözyaşlarını tutamadı.

"Şehit olmasa babam şuan hayatta olmayabilirdi"

Burcu Alkan ise, "Çok şaşırdık. Ameliyata girmeden önce öğrendik. Öncesinde hiçbir bilgimiz yoktu. Allah bir sevdiği kulunu yanına aldı, bir parçasını da babama verdi. Bu açıdan çok mutluyuz. Çünkü babamın durumu çok kritikti ve artık son zamanlarda yorulmaya başlamıştı. Hastalık kendini göstermeye başlamıştı. Biz hem çok mutluyuz, hem üzüntülüyüz hem de gururluyuz. Kritik dönemimizin geçmesini bekliyoruz. Şehidimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Babam hastaneden çıktığı an onlarla görüşme imkanımız olacak. Babam öğrendi. Babam üzüldü, ağladı. Söyledim, babam en son gördüğümde ağlıyordu. Çok teşekkür ediyoruz üç aile onlara, onlar olmasaydı babam şu an hayatta olmayabilirdi. Onlara minnettarız" dedi.

"Şehidimizin ciğeri ile hayata yeniden başlıyor"

Eşi Perihan Alkan da, "Çok sevinçliyiz ama şehidimiz için üzüntülüyüz. Şehidimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. En yakın zamanda onlarla görüşeceğiz. Şehit organı olduğunu doktorundan öğrenmiş. Yaşama şansı yoktu ama şimdi şehidimizin ciğeriyle hayata yeniden başlıyor" diye konuştu.