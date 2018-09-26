Bağışlanan organlar 3 hastaya umut oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören 43 yaşındaki A.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü yakınları, A.K'nin organlarını bağışladı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak A.K'nin organlarının alınması için harekete geçildi.

A.K'den alınan karaciğer ile iki kornea, Elazığ ve Şanlıurfa'da organ nakli için bekleyen üç hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, bir kişinin organlarını bağışlayarak birçok insana yaşam şansı verebildiğine, görmeyen bir insanın görmesine, hayatını diyaliz cihazına bağlı sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesine vesile olduğuna işaret etti.

Organ bağışı konusunda toplumun duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Beyin ölümü gerçekleşen hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Vefat sonucu hasta yakınları ile görüşülerek organ bağışı konusunda gerekli onay alındıktan sonra hastanemizin ilk donöründen organ alma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Alınan karaciğer ve iki kornea umutla organ bekleyen vatandaşlarımıza yaşam kaynağı olacaktır. Vefat eden hastamızın yakınları organ bağışı konusunda örnek bir davranışa imza attılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu davranış kitlelere örnek olacak şekilde artarak devam eder."

Bir süre önce hizmete giren hastanenin Türkiye'nin 6. şehir hastanesi olduğunu hatırlatan Polat, hastanenin son teknolojiyle hizmet verdiğini, organ nakline ilişkin iki ameliyathane bulunduğunu aktardı.

