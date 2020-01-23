Bağışlanan organlar 3 hastayı hayata bağladı

Çanakkale’de 4 gün önce beyin kanaması geçiren ve o günden bu yana Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavisi süren 58 yaşındaki İrfan Yasa’nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları ise 3 hastayı hayata bağladı.

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde beyin kanaması sebebiyle 4 gündür tedavisi süren 58 yaşındaki İrfan Yasa’nın yapılan tıbbî müdahaleye cevap vermeyerek beyin ölümü gerçekleşti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yasa sayesinde 3 kişi hayata bağlandı. Hastanenin Organ Bağış Koordinatörleri Uz. Dr. Azem Ülkü ve Hemşire Yeliz Baykala’nın yaptığı görüşme neticesinde İrfan Yasa’nın ailesi başka hayatlara can olması için organları bağışlama kararı aldı.

Ekibin organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonrası İrfan Yasa’nın iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesinde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Uz. Dr. Azem Ülkü merhuma Allah’tan rahmet dilerken, kederli ailesine teşekkür ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise hayata yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.



