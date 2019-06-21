HABER

Bağışlanan organlar iki hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bağışlanan organlar iki hastaya umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin bağışlanan organları iki hastaya umut oldu.

Multipl travma ve serebrovasküler hastalık teşhisleriyle kentteki özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 2 hastanın organları, aileleri tarafından bağışlandı.

Hastalardan operasyonla alınan organlar, Bölge Koordinasyon Merkezinden gelen ekiplerce Bursa, İstanbul ve Çanakkale'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Hastanede görev yapan Uzm. Dr. Eralp Çevikkalp, acılı ailelere organ bağışından dolayı teşekkür ederek, "Bağış, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz." dedi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
'Telsiz diş düzeltme' tedavi süresini 6 aya indiriyor'Telsiz diş düzeltme' tedavi süresini 6 aya indiriyor
Aşırı sıcak havalar böbrekte taş hastalığına neden olabiliyorAşırı sıcak havalar böbrekte taş hastalığına neden olabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Organ nakli

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.