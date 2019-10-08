HABER

Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Eskin'in (47), ailesi tarafından bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

Bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Eskin'in (47), ailesi tarafından bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.
Merkezefendi ilçesinde sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Hüseyin Eskin, 3 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdi. Eskin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Eskin'in, dün doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşme sonucunda Eskin'in organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından Eskin'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Eskin'in alınan organları uygun hastalara nakledilmek üzere Şanlıurfa Harran Üniversitesi ve İzmir'deki özel hastaneye gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de organ bağışı konusunda duyarlılığın büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, "Organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlarımıza anlatmak ve organ bağış sayılarını arttırmak amacıyla Mart ayında Denizli'de, 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi'ne başlamıştık. Projemizin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Denizli'de yaklaşık 10 bin kişi organ bağışında bulundu. Projede asıl hedefimiz kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarını alarak organ bekleyen hastalara ulaştırmaktı. Hüseyin Eskin'in beyin ölümünün gerçekleşmesiyle de ailesi tarafından organları bağışlandı ve organ bekleyen 3 hastaya gönderildi. Eskin ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür edip, baş sağlığı diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektirBakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir
Kırıkkale'de 17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturmasıKırıkkale'de 17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

'Yenikapı'da şov yaptınız' diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.