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Bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kullandığı ekskavatörün (paletli iş makinesi) yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan operatör Hikmet Ünsal'ın (38) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu

Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kullandığı ekskavatörün (paletli iş makinesi) yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan operatör Hikmet Ünsal'ın (38) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ünsal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hasta için umut oldu.
Evli ve 2 çocuk babası Hikmet Ünsal, 11 Şubat günü Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışırken kullandığı ekskavatörün uç kısmının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ünsal, ekskavatörün üzerinden düştü. Diğer işçiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ünsal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan Ünsal'ın duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Ünsal, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ünsal, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
8 gündür yaşam mücadelesi veren Ünsal'ın, bugün saat 03.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesini organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Ailesinin onay vermesi üzerine Ünsal'ın bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri ameliyatla alındı. Ünsal'ın karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, böbreklerinden bir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakil için gönderildi.
'CANLI VERİCİ BULMAK ZOR'
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Nazan Çay, Ünsal'ın ailesine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür edip, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı verici bulmak çok zor. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemli. Hasta yakınlarının özverisine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Ünsal'ın bağışlanan karaciğeri Aydın'daki bir hastamıza, kalbi ve böbrekleri de İzmir'deki 3 hastamızın umut oldu. Hasta yakınlarına gösterdikleri duyarlılık nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Ünsal'ın cenazesinin Efeler ilçesinin Kızılcaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut olduBağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut olduBağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu

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