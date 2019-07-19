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Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Muş'ta yüksek tansiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki Süheyla Koruyucu'nun organları 3 hastaya nakledilecek

Muş'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları, 3 hastaya umut oldu.

Kentte 12 gün önce yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Süheyla Koruyucu'nun, tedavisinin sürdüğü Muş Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yönetiminin görüştüğü Koruyucu'nun ailesi, organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Bunun üzerine Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinden gelen ekiplerce yapılan 4 saatlik operasyonla Koruyucu'nun karaciğer ve böbrekleri alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Hasan Koruyucu, bağışladıkları organların nakledileceği hastalardan annesi için dua etmelerini istedi.

Koruyucu, annesinin 12 gün yoğun bakımda kaldığını belirterek, "Maalesef annemi kurtaramadık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Annem henüz 59 yaşındaydı ve daha gençti. Neden bağış yaptık? Organ bağışı anlık olduğu için biz bağışladık. Bildiğimiz tek şey, ayeti kerimede geçtiği gibi 'bilerek bir cana kıymak bütün insanlığa kıymaktır, bilerek de bir hayata can vermek bütün hayata can vermek gibidir.' Bu kapsamda annemin organlarını bağışladık. Allah katında inşallah makbul olur. Bu organın kime gideceğini, hangi insanın hayatını kurtaracağını bilmiyorum. Tek ricam eğer bu organlar nakil olacak hastaya hayat verecekse dua etsin." diye konuştu.

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Necip Altundaş da "Bu nakil Muş'taki ilk başvurumuz. Hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgemizde çok fazla organ bağışı olmuyor. Umarım bir örnek olur ve artarak devam eder. Sonuçta organlarımız çürüyor. En azından böylelikle ihtiyacı olan insanların işine yarar. Bugün bu hastamızdan bir karaciğer ve 2 böbrek aldık. Bu organlar Erzurum'daki 3 hastamıza nakledilecek." dedi.

Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Bölümü Koordinatörü Faysal Şeker ise, yapılan nakille kentte bir ilkin yaşandığını, hasta yakınlarına yaptıkları teklif üzerine organ bağışının gerçekleştiğini söyledi.

Bağış yapmak isteyen insanların organlarının, hastalara ulaştırılmasına aracılık ettiklerini aktaran Şeker, bir hastayı kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissederken, diğer hastalara umut olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

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Erzurum muş Organ nakli

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