Bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olacak

Iğdır'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın organları 5 hastaya umut olacak.

Karakoyunlu ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Dalga'nın organları, hastane yönetiminin iletişime geçmesiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Dalga'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul'daki bağış bekleyen hastalara gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen uçakla bağışlanan organı almak için Iğdır'a gelen İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Özge Altaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıdan alınan kalbin hastanelerinde yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceğini söyledi.

- Sağlık Bakanlığı uçak tahsis etti

Iğdır'da organ bağışının biliniyor ve veriliyor olmasının güzel bir olay olduğunu ifade eden Altaş, "Bu bizim için mutluluk verici ve hayat kurtaran bir olaydır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda uçağını tahsis etti. Bir hasta için uçak tahsis etmesi de güzel bir olaydır." diye konuştu.