HABER

Bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Iğdır'da, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aykut Dalga'nın organları 5 hastaya nakledilecek

Iğdır'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın organları 5 hastaya umut olacak.

Karakoyunlu ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Dalga'nın organları, hastane yönetiminin iletişime geçmesiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Dalga'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, uzman ekip tarafından alınarak, nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul'daki bağış bekleyen hastalara gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen uçakla bağışlanan organı almak için Iğdır'a gelen İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Özge Altaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıdan alınan kalbin hastanelerinde yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceğini söyledi.

- Sağlık Bakanlığı uçak tahsis etti

Iğdır'da organ bağışının biliniyor ve veriliyor olmasının güzel bir olay olduğunu ifade eden Altaş, "Bu bizim için mutluluk verici ve hayat kurtaran bir olaydır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda uçağını tahsis etti. Bir hasta için uçak tahsis etmesi de güzel bir olaydır." diye konuştu.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan ise beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin duyarlı bir davranış göstererek organlarını bağışladığını hatırlattı.

Aykut Dalga'nın organlarının hayat kurtaracağını aktaran İlhan, "Ekiplerimiz burada başarılı bir operasyonla organları aldılar. Dalga'nın organları hastalara hayat verecek." ifadesini kullandı.

- "Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın"

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Necip Altuntaş, beyin ölümü gerçekleşen Dalga'nın organlarının 5 hastaya umut olacağını anlattı.

Baba Murat Dalga da oğlunun tatil için Almanya'dan Iğdır'a geldiğini dile getirdi.

Oğlunun motosikletiyle trafik kazası geçirdiğini belirten Dalga, "Dün beyin ölümü gerçekleşti, biz de aile olarak organlarını bağışlamayı uygun gördük. Umarım oğlumun organları hastalara şifa olur. Ben de kendim organlarımı bağışlayacağım. Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın, organ nakledilecek hastalara da Allah'tan şifa diliyorum. " diye konuştu.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
(Özel) Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir(Özel) Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir
Koltuk değnekleriyle girdiği hastaneden yürüyerek çıktıKoltuk değnekleriyle girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum ığdır istanbul organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.