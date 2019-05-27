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Bağışlanan organlarıyla yaşam verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

MUĞLA'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü Konya'da beyin ölümü gerçekleşen Ayhan İçöz'ün (59) bağışlanan karaciğeri, böbreği ve korneaları, nakil bekleyen hastalara yaşam verecek.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- MUĞLA'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü Konya'da beyin ölümü gerçekleşen Ayhan İçöz'ün (59) bağışlanan karaciğeri, böbreği ve korneaları, nakil bekleyen hastalara yaşam verecek.

Muğla'da gün önce beyin kanaması geçiren Ayhan İçöz, tedavi için Konya'daki Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İçöz'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanenin organ nakil koordinatörü ve başhekim yardımcısı Dr. Hakan Erdoğan başkanlığında yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu karaciğeri, sağ böbreği ve korneaları alındı. Karaciğer Akdeniz Üniversitesi'ndeki hastaya, böbreği Konya'daki hastaya nakledileceği belirtildi. Kornealarının ise Konya'daki kornea merkezinde bekletildiği bildirildi.

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