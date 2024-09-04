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  4. Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Buket Özgünlü sosyal medyadan video paylaştı: Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Buket Özgünlü sosyal medyadan video paylaştı: Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

04.09.2024 21:00
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.09.2024 21:00
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün bağışlanan paralarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı. Yaşananlar sonrasında Özgünlü sosyal medya hesabından ağlayarak bir video paylaştı. Gözyaşlarını tutamayan Özgünlü, "Yapmadığım bir şeyden dolayı beni rezil ettiniz. Ben hiçbir şey yapmadım" dedi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıkmıştı. Özgünlü'nün, Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleri de MASAK raporunda ifşa olmuştu. Şanlıurfa’dan kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği usule aykırı olarak taşıdığı için yargılanan Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

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Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtilmişti. Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı aktarılmıştı. Raporda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları, para transferleri ve ticari faaliyetlerine yer verilmişti. Özgünlü’nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedilmişti. Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Tuğçe Soysal'ın denetim kurulu üyesi, diğer kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı olarak yer aldığı görülmüştü. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edilmişti.

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TUTUKLANMIŞTI

Temmuz ayında Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Özgünlü tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Özgünlü yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video paylaştı. Videoda Özgünlü, "Yapmadığım bir şeyden dolayı beni rezil ettiniz. Ben hiçbir şey yapmadım, at yarışı oynamadım, hiçbir şey yapmadım, neyi anlamıyor kimse. Yok, yok benim bütün şeyimden siz sorumlusunuz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek at yarışı bağış
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