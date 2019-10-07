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Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana’da 3 çocuk babası Celal Çınar, iş bulamadığı için parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Adana’da 3 çocuk babası Celal Çınar, iş bulamadığı için parklarda bağlama çalıp türkü söyleyerek ailesinin geçimini sağlıyor. Günlük kazandığı 20-30 lira ile 2 çocuğunu okutan Çınar, “Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili yardım talebim var” dedi.
Kunduracıda çalışan Celal Çınar (32), 12 yıl önce Demet Çınar ile (28) evlendi. Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gecekonduda yaşayan çiftin bu evlilikten Muhammed Ali (10), Miraç (8) ve Cafer (5) isimli 3 çocukları oldu. 5 yıl önce Celal Çınar, Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki çalıştığı kunduracı kapanınca işsiz kaldı. Bunun üzerine Çınar, birçok iş yerine iş başvurusunda bulundu.
Ancak olumlu dönüş olmayınca Celal Çınar, ailesini geçindirmek için babasından hatıra kalan bağlamayı alarak kentteki parklarda bağlama çalıp, türkü söylemeye başladı. Haftanın her günü öğlen evinden çıkan Çınar, Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park, Atatürk Parkı, İnönü Parkı ve Abidin Dino Parkı’na giderek akşama kadar bağlama çalıp türkü söylüyor ve kendisini dinleyenlerin verdiği bozuk paralarla çocuklarını okutup evini geçindiriyor.

"Bir yerlerde şans bulamadım"
Kimseye muhtaç olmadan onurlu bir hayat sürmek için bu işi yaptığını söyleyen Celal Çınar, babasının da sokak müzisyeni olduğunu ve bağlama çalmayı ondan öğrendiğini söyledi. Çınar, “5 yıldır sokak müzisyeniyim. Hayatımızda hep müzik vardı. Babam da sokak müzisyeniydi. Atadan, dededen gelme. Evimizde duvarda bağlama asılı olurdu hep. İnsanlar güzel yorumlar yapıyorlar. Güzel insanlarla karşılaşıyorum. İnsanların güzel sözleri bu sanatı yapmamı da etkiliyor. Geçimim bunun üzerine tamamen. Buralarda insanlara müzik yapıyorum. Bir yerlerde şans bulamadım. Doğru insanlar çıkmadı karşıma” ifadelerini kullandı.
Günlük kazandığı 20-30 lira ile ailesini geçindirmeye çalışan Celal Çınar, “Ben sokakları kendime sahne seçtim. Bahşiş topluyorum masalardan. Günü kurtarırsam Oscar ödülü almış kadar mutlu oluyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım da var. Kimse çalıştırmak istemedi. Sanatımla ilgili, ailemle ilgili gerekenin yapılmasını isterim. Yardım talebim var” diye konuştu.

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor

Bağlama çalıp türkü söyleyerek çocuklarını okutuyor
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