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Bağlama kursuyla sokak yerine sanatı öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, 'Sokaktan Sanata Projesi' kapsamında evlerinden servislerle alınan çocuklar, bağlama kursuna götürülüyor.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, 'Sokaktan Sanata Projesi' kapsamında evlerinden servislerle alınan çocuklar, bağlama kursuna götürülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy, kursta saz çalıp, türkü söyleyen çocukların, ailelerine de sosyal destek sağlandığını belirtti. Aksoy, çocukların, sokak yerine sanatı öğrendiğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 2017 yılında kentte başlatılan 'Sokaktan Sanata Projesi' ile çocuklar, sanatla buluşturuluyor. İhtiyaç sahibi ailelerden belirlenen çocuklar, haftada 2 gün evlerinden servislerle alınarak, kurs merkezine götürülüyor. 2,5 saat bağlama eğitimi verilen çocuklar, kursun ardından yine servislerle evlerine götürülüyor. 3,5 ay süren kursta uzmanlarca ders verilen çocuklar, saz çalıp, türkü söyleyerek, sanatla iç içe oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aksoy, çocukların sokak yerine sanatı öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Sokakta hiçbir çocuğun olmamasını ve her çocuğun sanatla eğitimle kalemle defterle okulla buluşmasını amaç edindik. Bu amaçla burada da haftanın 2 günü hocalarımızın gözetimi ve denetiminde sürdürdüğümüz saz eğitimi var. Bu çocuklarımız evlerinden bizzat meslek elemanları tarafından alınıp, eğitim hizmet binamıza getirilmekte ve 2,5 saat boyunca burada verilen saz eğitiminden sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Tabi bu projemizde sadece saz eğitimine yönelik bir çalışma yapılmıyor. Ailelerle de görüşmeler yapılarak, psikososyal destekler verilmekte, sosyal hizmet uygulamalarının tümü bu çocukların ailelerine uygulanmaktadır" diye konuştu. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren velilerden Şefika Uygur, "Çocuğum evde çok sıkılıyordu, ağlıyordu, okula gitmek istemiyordu. Şu an gayet güzel. Gerçekten çok memnunum" dedi. KONSERVATUVARDA OKUMAK İSTİYOR Proje sayesinde müzikle tanıştığını belirten çocuklardan Habip Karadağ, kurs günlerini iple çektiklerini belirterek, "Sokaktan sanata projesi bizim için çok iyi. Özgüvenimiz artıyor. Burada saz çalmayı öğreniyoruz. Hiç bilmediğim halde şu anda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Sadece saz çalmıyoruz, hocalarımız bize fıkralar anlatıyor. Pazartesi ve salı günlerini iple çekiyoruz. Bizi evden alıp, tekrar eve bırakıyorlar. Hiç tanımadığımız arkadaşlarla görüşüyoruz. İleride konservatuvarda okumak istiyorum. İyi bir müzisyen ya da bağlamacı olmak istiyorum. Önceden hiç müzikle alakam yoktu ama kurs sonrası müziği çok seviyorum" diye konuştu.

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