Bağlantı elemanları sektöründe 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi

Türk çelik sanayinin önemli bir alt sektörü olan bağlantı elemanları, 2023 yılı için belirlediği 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için firmalarının üç yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesine başladı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ortaklığında başlatılan URGE projesini çok önemsediklerini belirten BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, hedef pazar olarak Avrupa Birliği’nin öne çıktığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl miktar bazında 135 bin tonluk, değer bazında ise yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bağlantı elemanları sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Sektörün ana pazarları Avrupa Birliği, Diğer Avrupa ve Kuzey Afrika olmakla birlikte miktar bazında en çok ihracat Almanya’ya gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin bağlantı elemanları ihracatı her geçen yıl artış gösterse de dünyadaki payı miktarda henüz yüzde 1,3 civarında bulunuyor.

Civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, ihracatı daha da artırabilmek için başlatılan projenin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Projenin yol haritası olacak ihtiyaç analizi sonuç raporunun sunumu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Çalıştay’da konuşan Tecdelioğlu, projeye 36 firmanın dahil olduğunu ve bu firmaların 47 bin ton ihracat ile Türkiye’nin toplam bağlantı elemanları ihracatının yüzde 35’ini temsil ettiğini kaydetti. Tecdelioğlu, son anda başvuru yapan 4 firmanın da evraklarının Bakanlığa iletildiğini ve onaylanması durumunda sayının 40’a yükseleceğini söyledi.

Hedef pazarlar

Hedef pazarlarını tespit ettiklerini söyleyen Tecdelioğlu, "Avrupa Birliği öne çıkan birincil hedef pazarımız oldu" dedi. Projede yer alan firmaların üç yıl boyunca birlikte hareket edeceklerini ve uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması için hedef pazarlara yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Tecdelioğlu, "Projeyi sektör ihracatını artırmaya katkı sunmasının yanında yeni pazarlara giriş, sektör bilinirliğini artırmak ve ticari istihbarat sağlamak konusunda da çok önemsiyoruz. Hedef pazarlarımızdaki ithalatçılar ile bir araya gelebileceğimiz ticaret ve alım heyetleri organize ederek, ihracatımızın artması yönünde çeşitli girişimlerde bulunacağız. Firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik düzenleyeceğimiz eğitimler ve danışmanlık hizmetiyle de projemizden maksimum fayda sağlanmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yüzde 75 oranında desteklediği projemiz ile hem firmalarımızın, hem sektörümüzün hem de ülke ekonomimizin gelişimine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

