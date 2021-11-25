Bağlantı sorunlarına indirimli çözümler sunan şarj kabloları

arklı cihazlar ile bağlantı kurmaya ve veri aktarımı sağlamaya da yarayan şarj kabloları bozulduğunda ya da kaybolduğunda alternatif markalar arasında kayboluyoruz. Eğer sizin de kaliteli ve kullanışlı bir şarj kablosuna ihtiyacınız varsa 29 Kasım tarihine kadar Amazon’un Black Friday kampanyaları kapsamında Baseus şarj kablolarında geçerli %60'a varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kendinize en uygun ürünü seçmek için hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz!

1. Baseus Fish Eye Şarj Kablosu, dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor!

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Baseus Fish Eye 1 Metre Type-C to Lightning Kablo, 18W Power Delivery gücü ile hızlı şarjı destekliyor. Akıllı telefonunuzu şarj ederken aynı anda dosya aktarımı da yapabileceğiniz bu kablo, son derece esnek ve bükülmeye karşı dirençli yapısı ile kullananların favorisi oluyor. Üzerindeki cırt cırt tutucu sayesinde kablonuzun düğümlenmesini önlüyor ve ürünü rahatlıkla yanınızda taşıyabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca kablonun üzerinde bulunan LED diyot, gece kullanımını çok daha kolay bir hale getiriyor.

Akıllı yönetim sistemi ile uygun voltaj ayarlaması yapabilen bu ürünü daha detaylı olarak incelemek için tıklayın!

2. Baseus Sharp Bird Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor!

Oyun oynamayı seven kullanıcılar için özel olarak geliştirilen Baseus Sharp Bird Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, 90 derecelik açıya sahip olan Micro USB konnektörü ile cihazınız şarjdayken mobil cihazınızı daha rahat tutmanızı sağlar. Bu sayede akıllı telefonunuzu şarj esnasında bile konforlu bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Micro USB girişli bütün cihazlarla uyumlu olan bu ürün, geliştirilmiş akıllı şarj teknolojisini kullanır. Böylece cihazınızın aşırı şarj olmasını önler, telefonunuza sabit bir akım sağlar ve pil ömrünü uzun tutmaya yardımcı olur. Ayrıca aşırı akım, aşırı ısınma, elektromanyetik alan ve kısa devre korumaları ile cihazınızın zarar görmesini engeller.

Esnek TPE ile güçlendirilen bağlantı noktaları sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadeden bu ürünü daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

3. Baseus Yiven Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, bükülmeye karşı dayanıklı!

480 Mbs veri iletim yoğunluğu ile uzun süreli ve aşırı kullanımda bile maksimum performans göstermesi için tasarlanan Baseus Yiven Micro USB 1 Metre Şarj Kablosu, hızlı şarjı destekleyen yapısıyla zamandan tasarruf etmenizi sağlar. 2A’ya kadar hızlı şarj imkanı sunan bu ürün, örgülü fiber kumaşı ile ek koruma ve esneklik sağlayarak kablonun zarar görmesini engeller. Bağlantı noktalarında kullanılan esnek PVC ile daha da güçlendirilen bu ürün, bükülmelere ve kırılmalara karşı oldukça dirençli.

4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan bu ürünü daha detaylı incelemek ve Amazon indirimleri ile satın almak için tıklayın!

4. Baseus VOOC QC Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, akıllı yönetim çipine sahip!

Yüksek kaliteli ve 5A çalışma akımına kadar dayanıklı Baseus VOOC QC Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu sayesinde telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kaliteli işçiliği ve materyalleri sayesinde aşınmaya ve oksidasyona karşı dirençli olan kabloyu uzun süre gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bağlantı noktalarına sorunsuz ve güvenli bir şekilde takılabilen bu ürün, akıllı yönetim çipi ile voltajı akıllı telefonunuza göre ayarlar ve aşırı gerilime karşı cihazınızı korur.

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5. Baseus Camouflage Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, yüksek kalitesi ile ön plana çıkıyor!

Gamerlar gibi telefonda uzun süre vakit geçiren kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Baseus Camouflage Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, 90 derecelik açıya sahip bağlantı noktası ile şarj sırasında bile akıllı telefonunuzu rahatlıkla kullanmanızı sağlar. Güvenli ve hızlı bir şarj deneyimi sunan bu kablo, 1 m ve 2 m olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını etkili bir şekilde giderir.

Kamuflaj tasarımı ile herkesin beğenisini kazanan bu kabloyu daha detaylı olarak incelemek ve %60'a varan indirimlerle satın almak için tıklayın!

6. Baseus Purple Ring Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, hızlı veri transferi sağlıyor!

Üstün teknolojisi sayesinde hızlı şarj ve veri transferine olanak sağlayan Baseus Purple Ring Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, kaliteli ve dayanıklı malzemeleri ile dikkat çekiyor. Aşınmaya ve kırılmaya karşı dirençli yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım vadeden bu kablo, mobil cihazlarınız için güvenli ve hızlı bir şarj deneyimi sunuyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan bu ürünü daha detaylı incelemek ve Amazon’un 14-29 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimleri ile satın almak için tıklayın!

7. Baseus Halo Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, LED ışıklı başlıkları ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Uzun süreli kullanımda bile performansından bir şey kaybetmeyen Baseus Halo Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, yüksek kaliteli ve son derece sağlam bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı şarj teknolojisi ile cihazınızın ısınmasının ve zarar görmesinin önüne geçen bu kabloyu Lightning girişli tüm cihazlarda kullanabilirsiniz. Bu kablodaki aşınmaya karşı dayanıklı alüminyum uçlar, oksitlenmeye ve kopmaya karşı direnç sağlar.

LED ışıklı başlıkları ile şık bir görünüm sunan bu şarj kablosunu daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

8. Baseus Fish Eye Spring Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, özellikle araç içi kullanımlarda ideal!

Tüm Lightning modeller ile uyumlu olan Baseus Fish Eye Spring Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, günlük kullanımda cihazlarınız için oldukça uygun bir ürün. 1 metre uzunluğundaki bu kablo, kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sizlere sunuluyor. Ergonomik tasarımı sayesinde düğümlenme derdini ortadan kaldıran ve rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bu kablo, mobil cihazlarınızı arabada şarj etmeniz gerektiğinde de size konfor sağlıyor.

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9. Baseus 2 in 1 Şarj & Data/Veri Aktarımı Kablosu, farklı renk seçeneklerine sahip!



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Lightning konnektörlü cihazlarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz, 2A hızlı şarjı ve hızlı veri aktarımını destekleyen Baseus Lightning Kablo; 0.23 ve 1.2 metre olmak üzere farklı boyutlardaki seçeneklere sahip. Yüksek kaliteli bu kablo sayesinde mobil cihazlarınızı hem hızlı hem güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bakır içeriği ve modern tasarımı ile sıradan kablolardan daha uzun süreli bir kullanım sunan bu kablo, ekstra güçlendirilmiş bağlantı noktaları ile bükülme ve kopmalara karşı oldukça dayanıklı.

Uzun süreli bir kullanım imkanı sağlayan bu ürünü daha detaylı olarak incelemek ve Amazon fırsatları ile satın almak için tıklayın!

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