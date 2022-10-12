Bağlantınız gizli değil hatası nedir? Bağlantınız gizli değil hatası çözümü yöntemleri nelerdir?

Bağlantınız gizli değil hatası, güvenilir olmayan bir siteye giriş yapmaya çalışırken sizi durdurur ve siteden gelebilecek zararlara karşı korur. Bazı durumlarda sizden kaynaklı bir sorun nedeni ile ortaya çıkabilen bu hata çoğu zaman kolayca çözüme kavuşturulabilir. Bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

Bağlantınız gizli değil hatası nedir?

Bağlantınız gizli değil hatası genellikle tarayıcınızın SSL sertifikasını doğrulayamadığı zamanlarda ortaya çıkar. Güvenli Soket Katmanı olarak da bilinen SSL, verilerinizi güvende tutmaya yarar. Ana neden SSL sertifikası ile ilgili olsa da istemci ile ilgili sorunlar sebebiyle de bu hata oluşabilir. Bu hatayı çözmek için farklı yöntemlere başvurulabilir.

Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir?

Bağlantınız gizli değil hatasının çözümü tarayıcıya ve cihazınıza göre değişkenlik gösterebilir. Size uygun çözüme aşağıda göz atabilirsiniz.

Windows PC'de Google Chrome bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

Google bağlantınız gizli değil hatası çözümü basit yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

Sayfayı yenilemek

Ortak WiFİ kullanmamak

Tarayıcınızın geçmişini, çerezleri ve önbelleğini temizlemek

Gizli Mod' u kullanmak

Bilgisayarın tarih ve saat ayarlarını kontrol etmek

İnternet güvenlik programını ve antivirüs yazılımlarını kontrol etmek

VPN devre dışı bırakmak

iOS ve Android'de bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

iOS ve Android bağlantınız gizli değil hatası çözümü için de farklı yöntemler sunulur. Android ve iOS bağlantınız gizli değil hatası düzeltmek için aşağıdaki iki yöntemi deneyebilirsiniz: