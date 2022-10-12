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Bağlantınız gizli değil hatası nedir? Bağlantınız gizli değil hatası çözümü yöntemleri nelerdir?

12.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarayıcınızda istediğiniz bir web sitesine girmeye çalıştığınızda bağlantınız gizli değil hatası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İnternet kullanıcılarının yaşadığı yaygın bir sorun olan bu hata, aslında tarayıcınızın sizi korumak için oluşturduğu bir engeldir. Bağlantınız gizli değil hatası nedir, nasıl düzeltilir?

Bağlantınız gizli değil hatası nedir? Bağlantınız gizli değil hatası çözümü yöntemleri nelerdir?

İçindekiler

  • Bağlantınız gizli değil hatası nedir?
  • Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir?

Bağlantınız gizli değil hatası, güvenilir olmayan bir siteye giriş yapmaya çalışırken sizi durdurur ve siteden gelebilecek zararlara karşı korur. Bazı durumlarda sizden kaynaklı bir sorun nedeni ile ortaya çıkabilen bu hata çoğu zaman kolayca çözüme kavuşturulabilir. Bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

Bağlantınız gizli değil hatası nedir?

Bağlantınız gizli değil hatası genellikle tarayıcınızın SSL sertifikasını doğrulayamadığı zamanlarda ortaya çıkar. Güvenli Soket Katmanı olarak da bilinen SSL, verilerinizi güvende tutmaya yarar. Ana neden SSL sertifikası ile ilgili olsa da istemci ile ilgili sorunlar sebebiyle de bu hata oluşabilir. Bu hatayı çözmek için farklı yöntemlere başvurulabilir.

Bağlantınız gizli değil hatası nasıl düzeltilir?

Bağlantınız gizli değil hatasının çözümü tarayıcıya ve cihazınıza göre değişkenlik gösterebilir. Size uygun çözüme aşağıda göz atabilirsiniz.

Windows PC'de Google Chrome bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

Google bağlantınız gizli değil hatası çözümü basit yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

  • Sayfayı yenilemek
  • Ortak WiFİ kullanmamak
  • Tarayıcınızın geçmişini, çerezleri ve önbelleğini temizlemek
  • Gizli Mod' u kullanmak
  • Bilgisayarın tarih ve saat ayarlarını kontrol etmek
  • İnternet güvenlik programını ve antivirüs yazılımlarını kontrol etmek
  • VPN devre dışı bırakmak

iOS ve Android'de bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

iOS ve Android bağlantınız gizli değil hatası çözümü için de farklı yöntemler sunulur. Android ve iOS bağlantınız gizli değil hatası düzeltmek için aşağıdaki iki yöntemi deneyebilirsiniz:

  • Telefonun tarih ve saat ayarlarını kontrol etmek
  • Telefonda yüklü uygulamaları kontrol edip şüpheli bir uygulama olup olmadığını kontrol etmek
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Anahtar Kelimeler:
bağlantınız gizi değil hatası
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