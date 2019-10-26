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Bağlantısızlar Hareketi'nden Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Bağlantısızlar Hareketi'nden Filistin'e destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde Filistin'e destek bildirisi kabul edildi.

Bakü'de dün başlayan zirve, bugünkü oturumlarla sona erdi.

Zirvede nihai sonuç bildirisi, Bakü Deklarasyonu, Azerbaycan halkı ve hükümetine teşekkür ve dayanışma bildirisi ve Filistin bildirisi kabul edildi.

Filistin bildirisinde Filistin halkına destek ve dayanışma duyguları ifade edilerek, sorunun kalıcı ve tatmin edici şekilde çözülmesi için çabaların arttırılması gerektiği belirtildi.

Filistin sorununun adil ve barışçıl çözümünün Orta Doğu ve dünyada barış ve istikrar için önem taşıdığı kaydedilen bildiride, İsrail'e ağır uluslararası hukuk ihlallerine son verme çağrısı yapıldı.

Bildiride İsrail'in işgal ve ilhak politikası ile ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararı şiddetle kınandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin açılışına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang Nguema Mbasogo, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Esvatini Kralı III. Mswati katılmıştı.

Zirvede Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Choe Ryong Hae, Umman Devlet Meclisi Başkanı Yahya Bin Mahfuz el Munziri, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venkaiah Naidu ve Vietnam Devlet Başkan Vekili Dang Thi Ngoc Thinh de yer almıştı.

Bağlantısızlar Hareketi üyesi 120 ülkeden üst düzey yetkililerin de yer aldığı zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Bağlantısızlar Hareketi Filistin

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