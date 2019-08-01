Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: Kardeşim belediyeden istifa etti

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiğinde, deneyimlerinden faydalanmak amacıyla Belediye Başkan Yardımcılığı'n getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun dün itibariyle görevinden istifa ettiğini söyledi. Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiği Nisan ayından bu yana 4 aylık süreçteki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Göreve başladığı gün, gönül ve sosyal belediyeciliği esas aldıklarını anlatan Beyoğlu, "Göreve geldiğimizden beri haftanın her günü halkımızla iç içeyiz. Halkımızla güçlü bir gönül bağı oluşturduk. Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz. Bugüne kadar 25 binden fazla evi ziyaret ettik. Belediyemizin imkanları ve bazen de devletimizin desteğini alarak muhtaç ailelere yardımcı olduk. Sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini inşa ederek vatandaşlarımızın gönlünde yer almak temel önceliklerimiz arasındadır" dedi. 'BELEDİYENİN KASASINDAN PARA ÇIKMADAN YOL VE KALDIRIM YAPIYORUZ'

Bağlar'da önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün başka yerde yapmayı planladığı 60 milyon TL’lik alt yapı projesini, Bağlar ilçesinde yapılmasını sağladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, şunları söyledi: "Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 60 milyon değerinde alt yapı hizmeti için ihale yaptığını ve bu hizmetin başka yerde yapılacağını öğrendik. Bunun üzerine hizmetin Bağlar ilçesine verilmesi için devreye girdik. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek hizmetin Bağlar’a verilmesini sağladık. 60 milyon TL değerinde yol bakım ve kaldırım çalışmaları için belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan bu değerli hizmet yerine getirilmiş olacak. Şu anda çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor." 'KENDİ ÜRETTİĞİMİZ MEYVE VE SEBZELERİ UCUZ FİYATLA HALKA ULAŞTIRACAĞIZ' Meyve ve sebze üretimi için proje çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, Fransa modelini esas alarak kent içi tarımı hayata geçireceklerini ifade etti. Beyoğlu, şöyle devam etti: