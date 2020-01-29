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Bağlar’da 30’a yakın yapıda hasar tespit edildi, iki katlı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen Bağlar’da 30’a yakın yapıda hasar oluştuğu tespit edildi.

Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen Bağlar’da 30’a yakın yapıda hasar oluştuğu tespit edildi. Bağlar Belediyesi, yapılardan birini boşaltırken diğer yapılarla ilgili olarak da rapor hazırlayarak ilgili kurumlara iletiyor.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği yerlerden biri Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da ise depremden etkilenen bölgelerin başında merkez Bağlar ilçesi olarak dikkat çekti. Eski yapıların bulunduğu Bağlar’da Fatih, Şeyh Şamil, Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye başta olmak üzere bir çok mahallede 30’a yakın yapıda çeşitli şekillerde hasar tespit eden Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, kullanılamaz hale gelen ve yıkım tehlikesi geçiren iki katlı bir bina boşaltıldı.
Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personeli Fırat Kılıç, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun bu konuda hassas ve titiz bir tutum sergilediğine dikkat çekerek, vatandaşlardan oluşan çatlakları anında belediye ekiplerine bildirmelerini istediklerini söyledi.

"Bir çok yapıda hasar tespiti yaptık"
Bağlar’da en büyük sıkıntının ruhsatsız ve kaçak yapılaşma olduğunu anlatan Kılıç, “24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında bölgemizdeki bir çok yapıda hasar oluştu. Bizi sevindiren durum çökme, can kaybı ve yaralanma olmaması. Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde yapıların çoğu mühendislik hizmetinden yoksun olduğu için ciddi tehlike arz ediyor. Deprem sonrası bize gelen ihbarları değerlendirdik, 30’a yakın hasarlı yapı tespit ettik. Bunlarla ilgili hasar tespitlerini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletiyoruz. Başkanımız bu konuda son derece hassas ve en küçük bir ayrıntının dahi değerlendirilmesini istiyor. Bölgemizde deprem olmasa bile yapılar kaçak yapılaşma ve eski yapılar oldukları için zaten tehlike arz ediyor. Şu ana kadar iki katlı bir yapıyı boşalttık. Onun dışında şuan çok katlı binalarda incelemelerimiz devam ediyor. Teknik incelemeler sonrası tahliye yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda karar vereceğiz” dedi.

"Kentsel dönüşüm planımız ve raporumuz hazır"
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kılıç, kentsel dönüşüm ile ilgili raporun da hazır olduğunu açıkladı. Kılıç, “Kaynartepe Mahallesi’nde startını vereceğimiz kentsel dönüşümle ilgili stratejik plan ve raporumuzu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırdık. Bu konuda bölgede rapor hazırlayan ilk belediye biziz. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu kentsel dönüşüme çok önem veriyor ve Bağlar’ın kurtuluşu olarak görüyor. Vatandaşlarımızdan kaçak yapılaşma ve binalarda oluşan çatlaklar, hasarlar konusunda zaman kaybetmeden belediyemize ihbarda bulunsunlar. Kaçak yapılaşmaya karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

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