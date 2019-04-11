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Bağlar'da HDP'li Ceylan'dan mazbata eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen ancak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmeyen HDP'li Zeyyat Ceylan, Bağlar Belediyesi önüne gelerek kararı protesto etti.

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen ancak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmeyen HDP'li Zeyyat Ceylan, Bağlar Belediyesi önüne gelerek kararı protesto etti. Ceylan, kararı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini, oradan sonuç alamadıkları takdirde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Öğretmenlik görevindeyken KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Bağlar ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Zeyyat Ceylan ve beraberindekiler belediye binası önüne gelerek, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararını protesto etti. Belediye girmek isteyen grupla polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup içeri giremeyince, bina önünde oturma eylemi yaptı.

KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmeyen HDP'li Zeyyat Ceylan, 3 Mart'ta seçime girme hakkını YSK'dan aldığını söyledi. Ceylan, "Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Demokratik teamüller çerçevesinde hak, hukukumuz neyse onu sonuna kadar yürüteceğiz, sahip çıkacağız. Halkımızın iradesini öyle ortada bırakmayacağız. Seçme ve seçilme hakkı Anayasa ile hukuk altına alınmış ve bireylere hak olarak tanınmış bir haktır. Haliyle, YSK bizim seçme ve seçilme hakkımızı elimizden aldı. Onun için kararımızı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nde ilgili süreçler sonlandıktan sonra bizim lehimizde sonuçlanırsa zaten bir sorun yoktur. Aleyhimizde sonuçlanırsa konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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