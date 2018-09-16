Bağlar'da, ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin ton kömür yardımı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin aileye birer ton kömür yardımı yapıldı. Bin aileye daha kömür yardımı yapılacağı belirtildi.
Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 400 bin nüfuslu ilçede yapılan çalışmayla belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapmaya başladı. Manisa'nın Soma ilçesinden gelen kömürler tren garından kamyonetlere yüklenerek, ailelere dağıtılmaya başlandı. Kömürler, 50'şer kiloluk torbalarla ailelerin evlerine ulaştırıldı. Her aileye 1 ton kömür yardımı yapılacağı belirtildi.
Şu ana kadar 2 bin aileye kömür yardımı yapılırken, bin aileye daha önümüzdeki günlerde birer ton kömür dağıtalacğı bildirildi.
Öte yandan, bazı kadınların ise yanlış bir bilgilendirmeden dolayı bölgeye gelerek saatlerce kömür alabilmek için beklediği görüldü.
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