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‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi tarafından yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Oscar ödülleri için Türkiye adına yarışacağı “Bağlılık-Aslı” adlı son filminin Bursa özel gösterimi Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

‘Bağlılık-Aslı’ filmi özel gösterimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü Karagöz Sinema Atölyesi tarafından yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Oscar ödülleri için Türkiye adına yarışacağı “Bağlılık-Aslı” adlı son filminin Bursa özel gösterimi Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sinemaseverlerin yoğun gösterdiği film beğeniyle izlendi. Özel gösterimin ardından sinema yazarı Enver Gülşen ile filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun söyleşisi de büyük ilgi gördü.

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