"Bağlılık Aslı'nın çok incelikli bir senaryosu var"

İSTANBUL (AA) - Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Atlas Sineması'nda 7. Boğaziçi Film Festivali "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kapsamında yapılan gösterimin ardından, film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin başrol oyuncularından Kübra Kip, moderatörlüğünü sinema yazarı Kürşat Saygılı'nın üstlendiği soru-cevap bölümünde yaptığı konuşmada, role hazırlanmanın çok kolay olmadığını dile getirdi.

Kip, anne olmadığı için bu rolün kendisi açısından ilginç bir deneyim olduğunu belirterek, Semih Kaplanoğlu ile çalışmanın keyifli olduğunu ve ortak bir dil oluşturduklarını söyledi.

Filmin çok incelikli bir senaryo sahip olduğundan bahseden oyuncu, "Filmde kendi adıma oynarken düşünmediğim birtakım bağlantılar, birtakım göndermeler var." dedi.

- "Bizler de organik bağ kurmaya çalıştık"

Oyuncu Ece Yüksel de senaryonun güzelliğine değinerek, "Filmin temel meselesinin anne ve bebek arasındaki bağ olmasından dolayı bizler de bu organik bağı kurmaya çalıştık." ifadesini kullandı.