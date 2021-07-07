‘’Bagram’dan Çekilme Habersiz Değil’’

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, ABD'nin Bagram Hava Üssü'nde kontrolun devredilmesini Afgan liderlerle koordine ettiğini ve geri çekilmeden iki gün önce temasların gerçekleştiğini söyledi.

"Bagram’ın nihai devri konusunda hem hükümet hem de Afgan güvenlik güçleri liderleriyle koordinasyon vardı" diyen Kirby, üssün devrilen yedinci ve son tesis olduğunu da kaydetti.

Kirby, Pentagon’daki basın brifinginde, "Sivil ve askeri Afgan liderler Bagram Hava Üssü'nün teslim edilmesi hakkında uygun şekilde koordine edildi ve bilgilendirildi. Bu bilgilendirmenin bir kısmı, üst düzey Afgan liderleriyle üsteki tesislerin gözden geçirilmesini de içeriyordu. Bagram'ın teslimi ile ilgili konuşma ve koordinasyon, son görüşmelerden 48 saat önce gerçekleşti. Açıkçası operasyonel güvenlik nedenleriyle, tüm ABD kuvvetlerinin Bagram'dan ayrılacağı tam saati bildirmedik’’ dedi.

Kirby, Bagram’ın devri konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Scott Miller ve ekibinin, Afgan liderlerle koordinasyonu sağladığını vurguladı.

Bagram Üssü’nde bırakılan araç ve teçhizatlarla ilgili de, ‘’Geride bırakılan bazı araçlar var ve bazıları Afgan yetkililere teslim edildi. Tam olarak kaç adet ve ne durumda oldukları konusunda daha fazla ayrıntı için sizi Kararlı Destek Misyonu ve General Miller’ın ekibine yönlendiriyorum. Geride bırakılan teçhizat açısından ise hiçbir silah bırakılmıyor. Geri çekilme boyunca, birkaç yüz küçük silah ve mühimmat ise Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’ne sevk edildi’’ diye konuştu.

John Kirby, çekilme tamamlandıktan sonra Afganistan'da kalacak tek askeri varlığın, ABD diplomatik misyonunu korumakla görevlendirilenler olacağını vurguladı. Pentagon sözcüsü, ‘’Çünkü büyükelçiliğimizin kalmasını istiyoruz. Diplomatlarımızın Afganistan'da izledikleri program ve politikaları canlı tutabilmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Afganistan’ın Bagram üssünden sessiz sedasız ayrıldığına ilişkin Afgan yetkililerin açıklamaları, dünden bu yana gündemde. Bagram Hava Üssü’nün yeni Afgan komutanı, Amerikalılar’ın, 20 yıldır bulundukları üsten, gece saatlerinde, ışıkları kapatıp kendilerine veda etmeden sessizce ayrıldıklarını söylemişti.

