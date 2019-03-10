Bağuz’a Yönelik Operasyon Başladı

Amerika’nın desteklediği ve çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD’in Suriye’de elinde tuttuğu son bölge olan Bağuz’a yönelik saldırı başlattı.

Suriye Demokratik Güçleri haftalardır Bağuz’a saldırı düzenlemek için konuşlanmış durumdaydı. Ancak sivillerin bölgeden çıkması için saldırıyı erteliyordu. Söz konusu sivillerin çoğu IŞİD militanlarının çocukları ve eşleri.

Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcüsü Mustafa Bali Cumartesi gününden bu yana bölgeden artık sivillerin çıkmadığını kaydetti ve Bağuz’da artık sivil kalmadığının değerlendirildiğini söyledi.

Bali Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada askeri operasyonların başladığını ve güçlerinin teröristlerle çatıştığını kaydetti.

Bali geçen ay 4 binden fazla IŞİD militanının teslim olduğunu da vurguladı.

Suriye Demokratik Güçleri örgütün en zorlu yabancı savaşçılarının hala Bağuz’da olduğunu ve sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını da kaydediyor.

Bali, hava saldırılarıyla IŞİD’in silah depolarının hedef alındığını, şiddetli çatışmaların da devam etmekte olduğunu kaydetti.

