Bağuz’a Yönelik Operasyon Yavaşlıyor

Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’de IŞİD’in elindeki son bölge olan Bağuz’a yönelik operasyonun yavaşladığını çünkü bölgede az sayıda da olsa hala sivillerin olduğunu kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 150 civarında IŞİD savaşçısının teslim olduğunu kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri Bağuz’a yönelik saldırısına geçen hafta başlamıştı.

Örgüt, binlerce insanın bölgeyi terketmesi için haftalarca harekete geçmemişti. Bu insanlar arasında IŞİD savaşçıları, destekçileri, çocuklar, yerel halk ve grubun esir aldığı bazı kişiler de vardı.

Cuma günü örgüt bölgede sadece cihatçıların kaldığını belirtmişti ancak şimdi ise bir grup sivilin de kaldığını söylüyor.

Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, “DAEŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan az sayıda sivil nedeniyle operasyonu yavaşlatıyoruz” dedi.

Bali bununla birlikte IŞİD’in son bölgesini ele almak için yürütülen savaşın yakında biteceğini kaydetti.

Amerika liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan da IŞİD’in kimleri elinde tuttuğunu teyit edemeyeceklerini ancak bu kişilerin zarar görmeden serbest bırakılacaklarını umduğunu kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri Pazar günü IŞİD’in düzenlediği intihar ve tünel saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Bağuz’un ele geçirilmesi IŞİD’le mücadelede önemli bir mihenk taşı olsa da örgütün ölü hücreler ve elinde tuttuğu küçük bölgelerle tehdidini devam ettirmesi bekleniyor.

