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Bağuz'da IŞİD'den teslim olan üyelerine bombalı saldırı

15.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

IŞİD Suriye'de direniş gösterdiği son bölge olan Bağuz'da teslim olan üyelerinin ve ailelerinin toplandığı bölgeye intihar saldırısı düzenledi, altı kişi hayatını kaybetti.

Bağuz'da IŞİD'den teslim olan üyelerine bombalı saldırı

Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonların sürdüğü Bağuz'da teslim olan IŞİD üyelerinin ve ailelerinin toplandığı noktaya intihar saldırısı düzenlendi.

Operasyonu yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamada saldırıda altı kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı. Verilen bilgile göre SDG'nin denetiminde toplanma noktasına getirilen kalabalığı hedef alan üç saldırgan üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi. Saldırıda üç SDG milisi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki İdlib vilayetine bağlı Bağuz, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri. Eylül ayından beri Bahuz'u kuşatma altında tutan SDG, sivillerin çoğunluğunun tahliye edilmesinin ardından geçen Pazar bölgeye kapsamlı bir harekat başlatmıştı.

Ancak hem sivillerin hem de IŞİD üyelerinin sayısı tahminlerin üzerinde çıktığı için bu zamana kadar ertelenen operasyonun aynı nedenlerle şimdi de yavaş ilerlediği bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir SDG yetkilisi, IŞİD üyelerinin siviller ve SDG milislerinden oluşan 300 civarında kişiyi rehin tuttuğunu belirtti, ancak bu kişilerin serbest bırakılması için herhangi bir müzakere yapılmadığını da söyledi.

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir grup IŞİD'linin Cuma günü teslim olduğunu bildirdi, ancak sayı vermedi. Perşembe günü IŞİD üyeleri ve ailelerinden oluşan 1300 kişi SDG'ye teslim olmuştu.

Son aylarda IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerden on binlerce insan tahliye edilirken, Bağuz'u terk edenler yerleşimin kuzeydoğusundaki El Hol kampına sevk ediliyor.

Birleşmiş Milletler kampın yaklaşık 67 bin kişiye ev sahipliği yaptığını ve bu kişilerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor. Kamptaki yardım görevlilerinin ifadelerine göre çadır, yiyecek ve ilaç sıkıntısı çekilirken, hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

AP/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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