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Bağuz'da IŞİD'e Karşı 'Nihai Operasyon' İkinci Gününü Tamamladı

03.03.2019 00:58 | Son Güncelleme

ABD destekli koalisyon öncülüğünde yerel güçlerden oluşan 15 bin silahlı savaşçının IŞİD’in Suriye’deki son direniş noktası olan Bağuz’a başlattığı operasyon ikinci gününde de devam etti. Operasyona koalisyona ait savaş uçakları ve topçular da destek veriyor

Bağuz'da IŞİD'e Karşı 'Nihai Operasyon' İkinci Gününü Tamamladı

ABD destekli koalisyon öncülüğünde yerel güçlerden oluşan 15 bin silahlı savaşçının IŞİD’in Suriye’deki son direniş noktası olan Bağuz’a başlattığı operasyon ikinci gününde de devam etti. Operasyona koalisyona ait savaş uçakları ve topçular da destek veriyor.

Koalisyonun destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Mustafa Bali Twitter’dan geçtiği mesajda operasyonun kısa zaman içinde sona ermesinin beklendiğini yazdı.

Bali, daha önce Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ilerlemelerine rağmen militanların ev yapımı bombalarla kurdukları bubi tuzaklarına denk geldiklerini, yıkık binaların içinde hala direndiklerini söyledi.

SDG çatışmalarda ölen IŞİD militanlarının sayısını vermeyi reddediyor. Gerek Amerikalı, gerek SDG yetkilileri, Bağuz’da sıkışan terör örgütü üyelerinin silahlı mücadeledeki en deneyimli savaşçılar olduğunu ve bundan dolayı çok sert çatışmalar, intihar saldırıları ve bubi tuzaklı direnişler beklendiğini söylüyor.

Ayrıca VOA’ye konuşan SDG’ye yakın kaynaklar, çok sayıda IŞİD militanının yer altındaki tünellerde bekliyor olabileceğine ve bu tünellerin 2 kilometreye kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte SDG ve koalisyon yetkililerine göre Bağuz’da 300 kadar IŞİD üyesinin ve birkaç bin de sivilin kaldığı görüşü hakim. Birleşmiş Milletler, son hafta içinde 13 bin sivilin tahliye edildiğini, bu kişilerin çoğunun tünellerde saklandığını bildirdi.

Bağuz’dan kaçan siviller, bölgede daha yüzlerce sivilin bulunduğunu söylese de SDG yetkilileri başka sivil kalmadığını savunuyor.

Koalisyonun Bağuz’a yönelik nihai operasyonu, Başkan Donald Trump’ın, önceki gün Amerikan askerlerine yaptığı konuşmada IŞİD halifeliğinin elinden tüm toprakların alındığına yönelik açıklamasını izliyor.

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