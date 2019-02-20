‘Bağuz’da Mahsur Kalan Siviller Tahliye Ediliyor’

Suriye’nin Irak sınırı yakınlarındaki Bağuz köyünde mahsur kalan sivilleri taşıyan bir konvoyun bugün bölgeden ayrıldığı bildirildi.
Reuters’a konuşan bir tanık Irak sınırındaki Bağuz köyünden çıkan onlarca kamyon gördüğünü kaydetti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kamyonların sivilleri taşıdığını bildirdi.
Siviller arasında IŞİD’e katılan yabancılar da var
Bağuz’u terk eden siviller arasında IŞİD militanlarının aileleri ve IŞİD’e katılmaya gelen bazı yabancı ülke vatandaşları var. SDG, batılı ülkelerin güvenlik tehdidi olarak görülen bu kişileri geri almak konusunda isteksiz olmasından şikayet ediyor.
İngiltere Çarşamba günü bunlardan biri olan 19 yaşındaki Shamima Begum’un vatandaşlığını iptal etmişti. Begum 2015’te IŞİD’e katılmak için kaçmıştı.
‘IŞİD Suriye’de bozgunun eşiğinde’
Reuters ajansının bölgedeki tanıklara dayandırdığı haberine göre IŞİD, Suriye’nin doğusundaki son kalesi olan Bağuz’da bozguna uğratılmaya çok yakın durumda.
Bağuz’un düşmesi 2014’te ülkede geniş toprak elde ederek halifeliğini ilan eden grup için büyük bir bozgun anlamına gelebilir.
ABD destekli Suriyeli muhalif güçler birkaç yüz IŞİD militanının daha bölgede olduğunu sanıyor.
Ancak Bağuz’un düşmesinin IŞİD tehdidini sona erdireceğini düşünenlerin sayısıysa oldukça az. Bir grup IŞİD militanı Suriye’nin çöl bölgelerinde saklanıyor. Ayrıca IŞİD, kaybettiği topraklara gerilla tipi saldırılar düzenlemeye de devam ediyor.
Suriye’deki 2 bin ABD askerinin çekilmesinden sonra Kürtler’in kontrolundaki bölgenin akıbetinin ne olacağı merak konusu.
Başkan Trump Cumartesi günü yazdığı Twitter mesajında Suriye için “Yüzde 100 zaferin ardından çekileceğiz” dedi.
Türkiye sık sık PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’ye operasyon tehdidinde bulunuyor.
SDG, IŞİD’in bozgununun kalıcı olmasını sağlamak amacıyla Pazartesi günü 1000-1500 kadar uluslararası birliğin Suriye’de kalması çağrısı yapmıştı.
SDG ve ABD’li yetkililer sivillerin Bağuz’daki varlığının IŞİD’e karşı ilerlemeyi yavaşlattığını söylüyor.
Geçen yıllarda IŞİD savaş taktiğini sokak savaşı, siviller arasında gizlenme, tünel kazma, mayın ve bubi tuzağı döşeme şeklinde değiştirdi.
Aralarında Irak’tan kaçırılan Yezidiler’in de olduğu IŞİD’den daha önce kaçanların birçoğu seks kölesi olarak kullanılmış ve kurtulmalarının ardından uzun süre travmayla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
İsveç’te Esat hükümeti yetkililerine suç duyurusu
Bu arada Suriye’de işkence ve kötü muamele görenleri savunan Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, İsveç’te Esat hükümetinin 25 ismine karşı suç duyurusunda bulundu.
Merkezi Berlin’de bulunan grup İsveç’ten hükümetin 25 yetkilisini incelemesini ve haklarında uluslararası yakalama kararı çıkartmasını istedi.
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