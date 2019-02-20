‘Bağuz’da Mahsur Kalan Siviller Tahliye Ediliyor’

Suriye’nin Irak sınırı yakınlarındaki Bağuz köyünde mahsur kalan sivilleri taşıyan bir konvoyun bugün bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Reuters’a konuşan bir tanık Irak sınırındaki Bağuz köyünden çıkan onlarca kamyon gördüğünü kaydetti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kamyonların sivilleri taşıdığını bildirdi.

Siviller arasında IŞİD’e katılan yabancılar da var

Bağuz’u terk eden siviller arasında IŞİD militanlarının aileleri ve IŞİD’e katılmaya gelen bazı yabancı ülke vatandaşları var. SDG, batılı ülkelerin güvenlik tehdidi olarak görülen bu kişileri geri almak konusunda isteksiz olmasından şikayet ediyor.

İngiltere Çarşamba günü bunlardan biri olan 19 yaşındaki Shamima Begum’un vatandaşlığını iptal etmişti. Begum 2015’te IŞİD’e katılmak için kaçmıştı.

‘IŞİD Suriye’de bozgunun eşiğinde’

Reuters ajansının bölgedeki tanıklara dayandırdığı haberine göre IŞİD, Suriye’nin doğusundaki son kalesi olan Bağuz’da bozguna uğratılmaya çok yakın durumda.

Bağuz’un düşmesi 2014’te ülkede geniş toprak elde ederek halifeliğini ilan eden grup için büyük bir bozgun anlamına gelebilir.