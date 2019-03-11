Bağuz’da Sınırlı İlerleme

Suriye’deki IŞİD militanlarının sığındığı son bölge olan Bağuz’da hala sivillerin de yer alması nedeniyle ertelenen müdahale Pazar günü başlamıştı.
IŞİD’e karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri, Bağuz’daki son hamlelerinin ‘sınırlı’ kaldığını belirtiyor.
SDG sözcüsü Mustafa Bali Pazartesi günü yaptığı açıklamada Bağuz’da hala IŞİD militanlarının bulunduğunu ve genellikle yeraltı tünellerinde saklandıklarını aktardı.
Bali, Bağuz’daki IŞİD militanlarına teslim olmaları için verdikleri sürenin dolmasının ardından 10 Mart akşamı atağa geçtiklerini belirtti. Suriye’nin doğusunda, Irak sınırına yakın Deyrizor’a bağlı
Bağuz’da gizlenen IŞİD militanlarının mühimmat depolarına hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi. Ancak bölgede hala sivillerin olması nedeniyle müdahaleler kısıtlı kalıyor.
Siviller konusunda dikkatli davrandıklarının altını çizen Bali, “İlerleme kaydederken sivillerin olduğunu farkedersek onları savaş alanından çıkarmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız” dedi.
Bölgeden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiği tahmin ediliyor. Tahliye edilenlerin arasında militanların eşleri ve çocukları da bulunuyor.
Suriye Demokratik Güçleri Bağuz’da kalanların sonuna kadar savaşmakta kararlı olduğunu kaydediyor.
IŞİD’e yönelik operasyonun günler öncesinden başlaması planlanıyordu ancak sivillerin bölgeden tahliyesi için operasyonun başlama tarihi ertelenmişti.
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