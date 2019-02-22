Bağuz’da Sivillerin Tahliyesi Sürüyor

Geçen haftalarda yaklaşık 20 bin kişi Bağuz’u açılan insani koridordan yaya olarak çıkarak terk etti. Ancak daha sonra militanlar çıkışı kapattı ve sivillerin bölgeden ayrılmasına bir hafta süreyle engel oldu. Sivillerin tahliyesi Çarşamba günündeyse devam etti.

Bağuz’da sivillerin varlığı ve IŞİD’in üst düzey üyelerinin bulunması örgütün bozguna uğratılmasının gecikmesine neden oldu.

300 kadar IŞİD militanı ve çoğunluğunu bu kişilerin ailelerinin oluşturduğu siviller bir haftadır Bağuz’da kuşatma altında.

Reuters haber ajansına göre Cuma günü en az 20 kamyon sivillerin tahliyesi amacıyla oluşturulan insani yardım koridorundan geçerken görüldü. Kamyonlara silahlı SDG araçları eşlik etti.

Suriye’nin doğusunda IŞİD’in son kalesi olan Irak sınırındaki Bağuz kasabası ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kuşatması altında. SDG güçleri kasabaya operasyon düzenlemeden önce sivillerin çıkmasını bekliyor. Ancak önceki günlerde sivillerin tahliyesiyle ilgili aksaklıklar yaşandı ve operasyon ertelenmek zorunda kaldı. SDG sözcüsü Mustafa Bali, Cuma günü tahliyeler sırasında yer yer çatışmalar yaşandığını söyledi ve koalisyonun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bali’ye göre Bağuz’da hala çok sayıda sivil var. Bunlar mağaralarda, tünellerde, boş evlerde ve binalarda saklanıyor.

IŞİD’in en önemli kentleri Musul ve Rakka’yı 2017’de kaybetmesinin ardından Fırat Vadisi bölgesindeki Bağuz, örgütün en son kalesi haline gelmişti.

Bağuz’un düşmesi IŞİD’le mücadele ve Suriye’deki çatışmaların geneli için bir mihenk taşı olsa da IŞİD Suriye için hala büyük bir tehdit olarak görülmeye devam ediyor.

Gerilla tipi savaşa yönelen grubun bir kısmıysa Fırat Nehri’nin batısında Suriye hükümetiyle Rus ve İranlı müttefiklerinin kontrolundaki uzak bir bölgede hala belli noktalarda varlık gösteriyor.

IŞİD militanlarının Bağuz’dan temizlenmesinin ardından Başkan Donald Trump açıkladığı gibi ABD askerlerini Suriye’den çekmeye başlayacak. Ancak Perşembe günü Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından 200 kişilik bir barış gücü ülkede kalmaya devam edecek.

