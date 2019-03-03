Bağuz’da Sona mı Yaklaşılıyor?

Suriye Demokratik Güçleri SDG’nin Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD’in elinde kalan son bölgeye yönelik saldırıların yoğun bir biçimde tüm gün boyunca durmaksızın devam ettiğini söyledi.

IŞİD militanlarına karşı Bağuz köyünde devam eden çatışmaların kısa süre içerisinde başarılı şekilde sona ermesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak buna karşın yerel halktan bazı ileri gelenler burada kazanılacak zaferin de beraberinde sorunlar getireceğini söylüyorlar.

Bölgenin önde gelen isimlerinden biri olan Şeyh Humaydi Daham El-Hadi, “Çatışmalar geçici olarak sona erecek ama bunların olumsuz etkileri yıllarca devam edecek” diyor.

Amerika’nın ve uluslararası koalisyonun destek verdiği SDG güçleri Cumartesi günü Bağuz’a doğru ilerleyişine başladı ve Fırat Nehri’nin yakınında Bağuz’a komşu bir bölgede daha kontrolü sağladıklarını belirtti.

Yaklaşık bir saatlik mesafedeki Bağuz cephesinden dönenlerden biri olan 17 yaşındaki gönüllü Suliman duruma dair bilgiler verdi.

Suliman IŞİD militanlarını anlık saldırılar gerçekleştirip daha sonra ortadan kaybolduklarını anlatıyor.