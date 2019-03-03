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Bağuz’da Sona mı Yaklaşılıyor?

03.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Suriye Demokratik Güçleri SDG’nin Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD’in elinde kalan son bölgeye yönelik saldırıların yoğun bir biçimde tüm gün boyunca durmaksızın devam ettiğini söyledi

Bağuz’da Sona mı Yaklaşılıyor?

Suriye Demokratik Güçleri SDG’nin Sözcüsü Mustafa Bali, IŞİD’in elinde kalan son bölgeye yönelik saldırıların yoğun bir biçimde tüm gün boyunca durmaksızın devam ettiğini söyledi.

IŞİD militanlarına karşı Bağuz köyünde devam eden çatışmaların kısa süre içerisinde başarılı şekilde sona ermesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak buna karşın yerel halktan bazı ileri gelenler burada kazanılacak zaferin de beraberinde sorunlar getireceğini söylüyorlar.

Bölgenin önde gelen isimlerinden biri olan Şeyh Humaydi Daham El-Hadi, “Çatışmalar geçici olarak sona erecek ama bunların olumsuz etkileri yıllarca devam edecek” diyor.

Amerika’nın ve uluslararası koalisyonun destek verdiği SDG güçleri Cumartesi günü Bağuz’a doğru ilerleyişine başladı ve Fırat Nehri’nin yakınında Bağuz’a komşu bir bölgede daha kontrolü sağladıklarını belirtti.

Yaklaşık bir saatlik mesafedeki Bağuz cephesinden dönenlerden biri olan 17 yaşındaki gönüllü Suliman duruma dair bilgiler verdi.

Suliman IŞİD militanlarını anlık saldırılar gerçekleştirip daha sonra ortadan kaybolduklarını anlatıyor.

Bağuz’dan birkaç saat uzaktaki bir kampta IŞİD yabancı savaşçılarının ailelerinden oluşan yaklaşık 400 kişi yeniden ülkelerinin kendilerini kabul edip etmeyeceğini bilmiyor ve burada şimdilik kendilerine bir yaşam kurmaya çalışıyorlar.

Buradaki kadınlardan biri olan 30 yaşındaki Bosnalı Sabina, ortada saklayabileceği birşey olmadığını, kocasının 1990 yılında Bosna’da yaşanan müslümanlara yönelik etnik temizliği gördükten sonra bundan çok etkilendiğini bugün de IŞİD’in militanlarından biri olduğunu anlatıyor. Kendisinin de kocasıyla birlikte IŞİD’in kontrolündeki bölgeye geldiğini bunun kendisi ve çocukları için daha güvenli olacağını düşündüğünü söylüyor.

Kampın yöneticisinin ofisinde niye orada olduğunu anlatırken Sabina, “Gençtim ve aklım başımda değildi” diyor.

IŞİD sonrası

El Hadi’ye göre, bu şiddet sarmalının bitmesi eğitim ve bölgenin yeniden inşa edilmesiyle mümkün olabilir. Öldürülen militanların eşleri çocuklarına babalarının yolundan gitmemeyi öğretmeli. Yıkılan şehirler ve kasabalar yeniden inşa edilmeli. IŞİD’ın bir dönem hüküm sürdüğü yerlerde öldürülen kişilerin cesetleri bulunmalı ve uygun şekilde defnedilmeli.

Şeyh El Hadi, “Savaşı kazanıyor olmak güzel ama herşey aynı kalırsa sorunlar devam eder” diyor.

Suriye’deki iç savaş 8. yılını doldururken bölgenin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Bölgenin durumuna ilişkin tartışmalar uluslararası alanda halen devam ederken çatışmalar sonrasında da bölgenin ve yolların güvenliğini sağlamak şu an itibariyle çok kolay görünmüyor.

Şeyh El Hadi, “Bireysel saldırılar organize saldırılardan daha tehlikeli. Size saldıran bir grup varsa en azından saldırganın kim olduğunu biliyorsunuz” diyerek teröristlerin bireysel olarak yapabilecekleri saldırılara da dikkat çekiyor.

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