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Bağuz'dan kaçan 12 kişi kampta öldü

21.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Suriye'de IŞİD'in "son kalesi" Bağuz'dan kaçarak zor şartlarda 300 kilometre ötedeki El Hol mülteci kampına ulaşanlardan 12'sinin kurtarılamadığı bildirildi.

Bağuz'dan kaçan 12 kişi kampta öldü

Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonun devam ettiği Bağuz'dan kaçarak zor şartlarda El Hol mülteci kampına ulaşan sivillerden durumu kritik olan 12 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin kişinin Bağuz'un kuzeydoğusundaki kampa ulaştığı, bunlardan 60'ının durumunun acil tıbbı müdahale gerektirdiği bildirildi. Durumu ağır olan 12 kişinin kurtarılamadığı belirtildi.

IRC'nin Irak ve kuzeydoğu Suriye'den sorumlu yöneticisi Wendy Taeuber, "Bu kadın ve çocuklar kriz başladığından beri gördüğümüz en ağır durumda olanlardı. Birçoğu çatışmalara hedef olmuş, onlarcasında yanıklar ve ağır şarapnel yaraları vardı" dedi. IRC açıklamasında Aralık ayından bu yana kampa ulaşanlar arasında ölenlerin sayısının en az 138 olduğu kaydedildi. Bunların büyük çoğunluğunun bebek ve çocuk olduğu ifade edildi.

Bağuz'dan kaçan siviller yaklaşık 300 kilometrelik yolu yürüyerek El Hol kampına ulaşmaya çalışıyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetine bağlı Bağuz köyü IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri. Eylül ayından beri Bağuz'u kuşatma altında tutan ABD destekli milis gücü Suriye Demokratik Güçleir (SDG), sivillerin çoğunluğunun tahliye edilmesinin ardından geçen 10 Mart'ta bölgeye kapsamlı bir harekat başlatmıştı.

SDG'den yalanlama

SDG'den Perşembe günü yapılan açıklamada IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığı yönündeki haberler yalanlandı, örgütün elinden alınan bölgelerdeki arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Salı günü IŞİD militanlarının karargahının ele geçirildiğini belirten SDG, köyün henüz tamamen kurtarılmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in elinde kalan "küçücük noktanın" da gece saatlerinde alınacağını belirtmişti.

2014 yılındaki saldırılarıyla Suriye'de Rakka, Irak'ta Musul gibi büyük kentlerin de dahil olduğu Ortadoğu'da geniş bir alanı kontrol eden IŞİD'in elindeki bütün toprakları kaybetse dahi "vur-kaç" saldırılarla direniş göstermesinden endişe ediliyor.

ABD ordusu IŞİD'in Irak ve Suriye'ye yayılmış halen on binlerce savaşçısının olduğu uyarısında bulunmuştu.

rtr,AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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